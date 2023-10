Chandrayaan-4: De folgjende stap yn Lunar Exploration foar ISRO

Yndia en Japan wurkje gear oan in ambisjeus Lunar-ferkenningsprojekt neamd de Chandrayaan-4-missy, ek wol bekend as it Lunar Polar Exploration (LUPEX) projekt. Dizze mienskiplike ynspanning tusken de Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) en de Indian Space Research Organisation (ISRO) is fan doel de moanne súdpoal te ferkennen.

De Chandrayaan-4-missy is pland om te lansearjen yn 2026. ISRO sil ferantwurdlik wêze foar it bouwen fan de moannelander, dy't sil tsjinje as de krúsjale ynterface tusken de rover en it moanneflak. JAXA, oan 'e oare kant, sil tafersjoch hâlde op de lansearring fan 'e missy en de moannerover sels leverje. De rover sil wurde foarsjoen fan avansearre wittenskiplike ynstruminten om syn ferkenningstaken út te fieren.

It ûndersykjen fan 'e moanne súdpoal is fan grut belang foar wittenskippers en ûndersikers, om't it wurdt leaud om weardefolle boarnen lykas wetteriis te befetsjen. Troch dizze regio te studearjen, hoopje wittenskippers in djipper begryp te krijen fan 'e geologyske skiednis fan' e moanne en mooglikheden foar takomstige minsklike ferkenning.

De Chandrayaan-4 missy bout op it sukses fan eardere moanne misjes útfierd troch sawol Yndia as Japan. Yndia's Chandrayaan-1-missy lansearre yn 2008 en makke wichtige ûntdekkingen, ynklusyf de deteksje fan wettermolekulen op 'e moanne. De Japanske Selene-missy, lansearre yn 2007, joech ek weardefolle ynsjoch yn it oerflak fan 'e moanne.

De gearwurking tusken ISRO en JAXA makket it dielen fan saakkundigens, boarnen en wittenskiplike gegevens mooglik, wêrtroch de Chandrayaan-4-missy noch mear ynfloed hat. It is in foarbyld fan de ynternasjonale gearwurking en gearwurking dy't nedich is foar it fuortsterkjen fan romteferkenning en it útwreidzjen fan ús kennis fan it universum.

Wylst wy útsjen nei de lansearring fan 'e Chandrayaan-4 missy yn 2026, kinne wy ​​antisipearje op spannende nije ûntdekkingen en ynsjoch yn 'e moanne súdpoal. Dizze mienskiplike ynspanning tusken Yndia en Japan fertsjintwurdiget in wichtige mylpeal yn 'e moanneferkenning en makket it paad foar takomstige ynspanningen yn romteferkenning.

Definysjes:

- Chandrayaan-4 missy: It Lunar Polar Exploration (LUPEX) projekt, in mienskiplik inisjatyf foar moanneferkenning tusken ISRO en JAXA.

- ISRO: De Indian Space Research Organisation.

- JAXA: It Japanske Aerospace Exploration Agency.

boarnen:

- Pexels (Ofbylding boarne)

- ANI (Boarne foar ynformaasje oer de Chandrayaan-4 missy)