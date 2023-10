Spannende ûntdekking fan Sulphur op 'e moanne troch Chandrayaan-3 Mission

Wittenskippers wiene entûsjast troch in ferrassende ûntdekking makke troch Yndia's Chandrayaan-3 missy op 'e moanne. Utsein de mysterieuze moannebevingen en oerferhittingsferskynsels liet de missy de oanwêzigens fan swevelôfsettings op it moanneflak sjen. Wylst wittenskippers wisten oer it bestean fan swevel op 'e moanne, leauden se dat it yn heul lytse hoemannichten wie. Dit fynst daagt dy oanname lykwols út.

Foto's fan 'e moanne litte dúdlik plakken fan donkere en wite gebieten sjen. De donkere flekken binne gearstald út fulkanyske rots, dy't hegere hoemannichten swevel befettet yn ferliking mei it wite "heechlân" materiaal. Dizze fulkanyske aktiviteit smyt swevelrike rotsen ûnder it moanneflak, en it magma koelt letter ôf en foarmet dizze donkere plakken.

Tidens dit proses ûntsnapt in part fan 'e swevel yn 'e tinne sfear fan 'e Moanne en kondinsearret úteinlik as fêst stien op it oerflak, benammen by de moannepoalen troch de temperatueren fan it friespunt. De oanwêzigens fan swevel by it lâningsplak waard ûntdutsen troch de Alpha Particle X-Ray Spectrometer en LIBS-ynstruminten op Chandrayaan-3's Pragyan Rover. Inisjele gegevens suggerearje dat de swevelnivo's hjir ferrassend heger wêze kinne as yn 'e fulkanyske rots by de moanneequator.

De ûntdekking fan swevel is wichtich om't it nije mooglikheden biedt foar ferkenning en bewenning fan 'e moanne. Sulver koe wurde brûkt om wetter-minder beton te meitsjen foar it bouwen fan moannebasis, sulverbasearre sinnesellen, batterijen, en sels dongstoffen te meitsjen foar potensjele takomstige lânbouoperaasjes. Troch swevelboarnen te brûken, kin it beheinde wetter dat fan 'e ierde brocht wurde bewarre wurde foar essensjele behoeften lykas drinkwetter, ademend soerstof en raketbrânstof.

De befiningen fan Chandrayaan-3's Vikram Lander en Pragyan Rover, nettsjinsteande har hjoeddeistige sliepmodus, hâlde enoarme wearde foar takomstige moannemissys. Dizze trochbraak is in testamint fan 'e prestaasjes fan ISRO (Indian Space Research Organisation) en sil in protte bydrage oan it sukses fan takomstige romteferkenningsstripen.

