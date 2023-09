Yndiaanske romteûndersyksorganisaasje wachtet op Sunrise foar kommunikaasje mei Chandrayaan-3

De Yndiaaske romteûndersyksorganisaasje (Isro) ferwachtet begearlik op sinne op 'e moanne súdpoal, om't it har mooglik makket om kommunikaasje te meitsjen mei de Vikram-lander en Pragyaanske rover fan har Chandrayaan-3-missy. It moanneduo hat de ôfrûne 15 dagen yn 'e sliepmodus west fanwegen de moannenacht, mar mei de komst fan sinneljocht op it Shiv Shakti-punt, wurde ferwachte dat har operasjonele omstannichheden ferbetterje.

Amtners fan Isro hawwe oanjûn dat se hoopfol binne om kommunikaasje mei de lander en rover opnij te meitsjen no't sinne op 'e lâningsplak plakfûn. Dit is in krúsjaal momint foar de missy, om't de waarmte fan 'e sinne nedich is foar sawol de lander as de rover om te funksjonearjen.

De Chandrayaan-3 missy lansearre op 14 july 2023, en hat al wichtige mylpealen berikt. It makke Yndia it fjirde lân dat mei súkses lâne op 'e moanne en it earste dat dat die by de moanne súdpoal. It primêre doel fan 'e missy is om dizze wittenskiplik yntrigearjende regio te ferkennen, dy't leaud wurdt om substansjele hoemannichten beferzen wetter te befetsjen.

De Vikram lander en Pragyan rover hawwe útfierd ferskate eksperiminten sûnt harren lâning op 23 augustus. Se hawwe metten elektroanen tichtens yn 'e ionosfear fan' e moanne en nommen temperatuer lêzingen fan de moanne oerflak. De rover makke sels it earste byld fan 'e lander op it oerflak fan 'e moanne.

De moannenacht stoppe lykwols operaasjes, om't de batterijen fan 'e auto's, dy't op sinne-oandreaune binne, net sterk genôch wiene om har systemen sûnder sinneljocht te rinnen. Isro is hoopfol dat de missy mei it begjin fan 'e sinne-opgong syn baanbrekkende ferkenning kin ferfetsje as de elektroanika de frigide nacht hat oerlibbe.

As Isro mei súkses kommunikaasje mei Vikram en Pragyan opnij fêstiget, sil it in opmerklike prestaasje wêze, dy't har fearkrêft en technologyske feardigens sjen litte op it mêd fan romteferkenning. De sinne op it Shiv Shakti-punt hat it potensjeel om it begjin te markearjen fan in nij haadstik yn 'e moanneferkenning.

boarnen:

Yndia hjoed