Chandrayaan-3: Ferwachtingen en potinsjele fynsten fan Vikram Lander en Pragyan Rover

Wylst de Indian Space Research Organisation (ISRO) wachtet op it wekkerjen fan Chandrayaan-3's Vikram lander en Pragyan rover, wurde d'r wichtige takeaways ferwachte as se begjinne mei it ûndersykjen fan de sammele gegevens. Dizze befiningen hawwe it potensjeel om weardefolle kennis te leverjen oer de moanneboaiem, dy't takomstige misjes nei de moanne kinne profitearje, ynklusyf dy mei minsklike ferkenning.

De Vikram lander en Pragyan rover waarden yn sliep modus set troch ISRO en wurde ferwachte te wekker op septimber 22. Foarsitter fan ISRO, S Somnath, neamde dat definitive beoardielingen fan it gedrach fan 'e systemen allinich kinne wurde makke nei't se wekker wurde. Hoewol in wichtige hoemannichte gegevens is sammele, kin de analyze en ynterpretaasje fan 'e útkomsten ferskate moannen of sels in pear jier duorje.

Anil Bharadwaj, direkteur fan it Physical Research Laboratory (PRL), stelde dat de fokus op it stuit leit op it bestudearjen fan ferskate parameters, lykas oerflakkenmerken, temperatuer, elemintêre gearstalling, seismyske aktiviteit, en boppegrûnomstannichheden. De waarnimmings dy't makke binne troch de ynstruminten hawwe it potensjeel om nije ynsjoch te jaan oer de boppegrûn fan 'e moanne. De bewegingspaden fan 'e rover, sichtber yn' e bylden dy't troch de ynstruminten fêstlein binne, jouwe losse grûn oan, mei groeven fan sawat in sintimeter djip en de lânerpoaten dy't yn it oerflak sakje. As de missy djipper yn 'e moannegrûn trochgiet, wurdt ferwachte dat it kompakter wurdt.

Chandrayaan-3, de tredde moannemissy fan ISRO, waard op 14 july lansearre fanút it Satish Dhawan Space Center yn Sriharikota. De missy hat as doel om nije technologyen te ûntwikkeljen en te demonstrearjen dy't nedich binne foar interplanetêre misjes. De lânseigen Lander-module (LM), Propulsion-module (PM) en Rover binne foarsjoen fan avansearre ynstruminten om gegevens te sammeljen oer it oerflak en de omjouwing fan 'e moanne.

Oer it algemien hawwe de gegevens sammele troch Vikram en Pragyan it potensjeel om by te dragen oan wittenskiplike foarútgong en iepen doarren foar fierdere ferkenning, net allinich fan 'e moanne, mar ek foar takomstige minsklike romtemisjes.

boarnen:

- Times of India (TOI) - www.timesoindia.indiatimes.com

- Physical Research Laboratory - www.prl.res.in