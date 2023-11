Wittenskippers dy't de Chandrayaan-3-missy studearje hawwe in yntrigearjende ûntdekking makke oer it fenomeen ejecta halo. De Chandrayaan-2 orbiter hege resolúsje panchromatyske ôfbyldingskamera (OHRC) ferovere briljant de lâningssite fan 'e Vikram-lander, en toant de formaasje fan in massive ring-like krater, dy't passend de "ejecta halo" neamd is. Dizze baanbrekkende iepenbiering komt út in stúdzje publisearre yn The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

De Chandrayaan-3-missy kaam op 23 augustus 2023 mei súkses del op 'e moanne súdpoal, en it oanwiisde lâningsgebiet waard dêrnei doopt as Shiv Shakti Point om de wichtige moannebesite fan Yndia te herdenken. De resinte stúdzje smyt nij ljocht op 'e gearstalling en skaaimerken fan' e moanne boaiem, skildere in dúdliker byld fan it fassinearjende moanne lânskip.

Troch de panchromatyske bylden fan 'e OHRC mei hege resolúsje koene wittenskippers detaillearre bylden fan' e ejecta halo fêstlizze, in ferskynsel dat optreedt as materialen krêftich útstutsen wurde by ynfloed. Dizze fisueel opfallende fynst fersterket de technologyske feardichheden en krektens fan 'e Chandrayaan-2-orbiter, dy't mystearjes oer de Moanne trochgiet te ûntdekken.

FAQ:

F: Wat is in ejecta halo?

A: In ejecta halo ferwiist nei de ring-like krater dy't foarmet by de lâning site fanwege de krêftige útstjit fan materialen by ynfloed.

F: Hokker technology fange de ejecta-halo yn 'e Chandrayaan-3-missy?

A: De Chandrayaan-2 orbiter hege resolúsje panchromatyske byldkamera (OHRC) fange it ejecta halo-fenomeen.

F: Wannear lâne de Chandrayaan-3 missy op 'e moanne súdpoal?

A: De Chandrayaan-3 missy lâne op 23 augustus 2023.

F: Wat is de betsjutting fan it Shiv Shakti Point?

A: It Shiv Shakti Point is de oanwiisde namme foar it lâningsgebiet fan 'e Chandrayaan-3-missy, keazen om de besite fan Yndia oan' e moanne te betinken.