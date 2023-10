Nije bewiis útdaget tradisjonele jager-samler-geslachtrollen

Resint ûndersyk útfierd troch heechlearaar antropology Sarah Lacy fan 'e Universiteit fan Delaware daagt it langsteande leauwen út dat manlju jagers wiene en froulju sammelers wiene yn prehistoaryske tiden. Lacy en har kollega Cara Ocobock fan 'e Universiteit fan Notre Dame besjoen argeologysk bewiis en literatuer út it Paleolitikum tiidrek en fûnen net folle stipe foar it idee dat rollen spesifyk oan elk geslacht waarden tawiisd. Se ûntdutsen ek dat froulju fysyk by steat wiene om te jagen en dat der foarbylden wiene fan gelikensens foar beide geslachten yn âlde ark, dieet, keunst, begraffenissen en anatomy.

It ûndersyk fan Lacy en Ocobock is direkt yn tsjinspraak mei de teory fan "Man the Hunter", dy't foar it earst populêr waard yn 1968 troch antropologen Richard B. Lee en Irven DeVore. De teory suggerearret dat jacht in krúsjale rol spile yn 'e minsklike evolúsje en dat alle jagers manlik wiene. Lacy skriuwt de brede akseptaasje fan dizze teory ta oan geslachtsbias en hopet dat har befiningen de standertoanpak wurde sille foar takomstich ûndersyk.

It ûndersyksteam ûndersocht ek de anatomyske en fysiologyske ferskillen tusken manlju en froulju om te bepalen as dizze faktoaren froulju foarkommen fan jacht. Se fûnen dat wylst manlju in foardiel hienen yn aktiviteiten dy't snelheid en krêft nedich wiene, froulju in foardiel hienen yn aktiviteiten dy't úthâldingsfermogen nedich binne. Beide sets fan aktiviteiten wiene essinsjeel foar jacht yn âlde tiden. It team markearre ek de rol fan estrogen, dy't mear prominint is yn froulju, by it jaan fan dit foardiel.

Dit nije ûndersyk daagt lange-holden leauwen út oer geslachtrollen yn prehistoaryske maatskippijen en beklammet de needsaak foar fierdere ferkenning fan it libben fan iere minsken, benammen froulju. Lacy is fan betinken dat it idee fan fleksibiliteit en dielde arbeid yn lytse mienskippen de standertoanname moat wêze by it studearjen fan prehistoaryske maatskippijen.

