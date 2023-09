Natuerkundigen beheine sykjen nei magnetyske monopoalen mei grutte Hadron Collider-gegevens

Natuerkundigen hawwe lang fertocht it bestean fan magnetyske monopoalen - dieltsjes dy't in noard- of súdpoal hawwe sûnder har tsjinhinger. Hoewol dizze ûngrypbere monopoalen noch moatte wurde fûn, hawwe nije gegevens fan 'e Large Hadron Collider (LHC) ûndersikers tastien om de mooglike enerzjyromte te beheinen wêr't magnetyske monopoalen kinne wenje.

It konsept fan magnetyske monopoalen waard oarspronklik foarsteld troch natuerkundige Paul Dirac. Hy suggerearre dat de oanwêzigens fan magnetyske monopoalen konsistint wêze soe mei kwantummeganika en bepaalde ûnferklearbere funksjes fan lading koe ferklearje. Neffens Dirac syn teory is de lytste mooglike magnetyske lading foar ien monopoal 68.5 kear de lading op in elektroan, wêrby't gruttere monopoalen meartallen dêrfan binne.

Yn 'e 1970's krige it sykjen nei magnetyske monopoalen momentum, om't it in wichtige test waard foar teoryen dy't as doel wiene om algemiene relativiteit en kwantummeganika te ferienigjen. Wylst rapporten fan 'e ûntdekking fan magnetyske monopoalen soms opdûkt binne, binne se faaks ynlutsen as gefallen fan ferkeard rapportearjen.

De ATLAS-gearwurking by CERN, mei help fan gegevens fan 'e LHC, hat twa mooglike meganismen identifisearre wêrby't hege enerzjybotsingen tusken protoanen magnetyske monopoalen kinne meitsje mei massa's oant 4 TeV. Beide meganismen befetsje de frijlitting fan firtuele fotonen troch de protoanen. Yn ien senario makket in firtuele foton in magnetyske monopoal op har eigen, en yn 'e oare, twa fotonen ynteraksje om in monopoal te meitsjen. Elk fan dizze senario's soe de brutsen elektryske-magnetyske dûbele symmetry yn Maxwell's fergelikingen weromsette.

ATLAS siket nei bewiis fan magnetyske monopoalen troch te sykjen nei ladingôfsettings op har detektor. Sûnt in monopoal soe drage in lading folle grutter as dy fan in elektron, syn ôfsettings moatte stean út dy fan oare subatomic dieltsjes.

Hoewol ATLAS hat noch gjin direkte bewiis fûn fan magnetyske monopoalen, har analyze fan LHC-gegevens fan 2015-2018 hat har tastien om de mooglike massa's en produksjesnelheid foar de lytste monopolen mei in faktor fan trije te beheinen.

Hoewol it liket as in einleaze syktocht, leaut de natuerkundemienskip yn it belang fan it finen fan magnetyske monopoalen. Net allinich soe har ûntdekking teoryen falidearje dy't har bestean foarsizze, mar de massa's fan dizze monopoalen koene ek ûnderskied meitsje tusken konkurrearjende teoryen.

It ûndersykspapier dat dizze befinings besprekt is yntsjinne by it Journal of High Energy Physics en is beskikber as foarprint op ArXiv.org.

