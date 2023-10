It NA64-eksperimint ûntbleatet trochbraak yn it sykjen nei tsjustere materie

It NA64-eksperimint by CERN makket wichtige stappen yn it sykjen nei tsjustere matearje, benammen binnen thermyske donkere materie-modellen mei sub-GeV-dieltsjes. Yn in resinte publikaasje yn APS Physical Review Letters iepenbiere it eksperimint in baanbrekkende ûntdekking: de identifikaasje fan in ynteraksje bemiddele troch it ûndúdlike donkere foton A0.

Donkere matearje, in ûnsichtbere entiteit dy't in wichtich part fan 'e massa fan it universum foarmet, bliuwt in mysterieuze puzel op it mêd fan wittenskip. Thermyske donkere materie-modellen, foaral dy mei sub-GeV-dieltsjes, binne ûntstien as twingende kandidaten yn 'e syktocht om dit enigma te ûntdekken.

Neffens dizze modellen wiene donkere matearje en gewoane matearje eartiids yn termysk lykwicht, ûnderling neutralisearjend op lykweardige tariven. Doe't it hielal lykwols útwreide en ôfkuolle, waard dit lykwicht fersteurd, wêrtroch't in oerbliuwsel fan tsjustere materiële tichtens efterlitten. Om dizze situaasje better te begripen, is in nije foarm fan ynteraksje nedich dy't donkere matearje en standertmodeldieltsjes ferbynt.

Yn 'e kearn fan dizze ynteraksje leit it donkere foton A0, dat as mediator tsjinnet tusken tsjustere matearje χ en gewoane matearje. De ynteraksje is ôfhinklik fan 'e kinetyske mingterm (ϵ/2) F0μνFμν, wêrby't Fμν en F0μν de stresstensors fan 'e foton- en donkere fotonfjilden fertsjintwurdigje, en ϵ de mingsterkte fertsjintwurdiget.

De donkere foton A0, assosjearre mei de spontaan brutsen UD (1) gauge groep, hat in tsjustere coupling sterkte eD. Dizze koppeling wurdt útdrukt as Lint = -eDA0μJμD, wêrby't JD de stroom fan donkere matearje fertsjintwurdiget. Dêrnjonken soarget de mingterm in ynteraksje Lint = ϵeA0μJμem tusken A0 en de elektromagnetyske stroom Jμem, wêrby't e de elektromagnetyske keppeling stiet.

It begripen fan dizze yngewikkelde ferbiningen is krúsjaal, om't se de basis foarmje foar it unraveljen fan 'e mystearjes fan tsjustere matearje en har ynteraksje mei it standertmodel fan partikelfysika.

Om de yngewikkeldheden fan thermyske skalêre en fermionyske modellen fan donkere matearje te navigearjen, moatte ûndersikers de parameterromte sekuer studearje. Dit omfettet it ferkennen fan it foarseine bestean fan sub-GeV χ-dieltsjes, dy't ferskate foarmen kinne nimme: skalêre, Majorana- of pseudo-Dirac-dieltsjes, allegear keppele oan it donkere foton A0.

It bepalen fan parameterwearden dy't de ferneatigingsdwerssneed definiearje, de tichtens fan 'e relikwy tsjustere matearje, en de tsjustere koppelingssterkte αD is essinsjeel yn dizze ferkenning. Dizze parameters jouwe ynsjoch yn it ynteraksje tusken it mingen ϵ fan 'e donkere foton en de keppeling αD, wêrtroch ljocht op' e natuer fan tsjustere matearje.

It NA64-eksperimint by CERN is oan 'e foargrûn fan it sykjen nei sub-GeV tsjustere matearje. Troch botsingen tusken 100 GeV-elektroanen en in aktyf doel, is dit eksperimint fan doel de geheimen fan sub-GeV tsjustere matearje te ûntdekken. De eksperimintele opset omfettet scintillatortellers, in magnetyske spektrometer, kalorimeters, en ferskate detektors ûntworpen om dieltsjes te identifisearjen en te karakterisearjen.

De magnetyske spektrometer is in wichtige komponint dy't de krekte rekonstruksje fan 'e ynkommende elektron's momentum mooglik makket mei in yndrukwekkende 1% krektens. Kombinearre mei detektors lykas Micromegas en strie-buis keamers, it eksperimint jout in wiidweidich begryp fan dieltsje ynteraksjes.

It stribjen nei sub-GeV tsjustere materie komt lykwols mei útdagings, benammen by it omgean mei eftergrûnsinjalen dy't winske ûntdekkingen kinne ferbergje. Dizze eftergrûnboarnen omfetsje dimuonferlies, mistagged μ, π, K ferfal, ûntsnappende neutralen, en punchthrough fan neutrale hadrons. Undersikers brûke ynnovative techniken om dizze eftergrûnsinjalen te ferminderjen, mei help fan seleksjekritearia stipe troch simulaasjes en gegevensanalyse om net-winske sinjalen te identifisearjen en te fersmiten.

Statistyske analyze spilet in fitale rol yn 'e syktocht nei it begripen fan tsjustere matearje. Troch avansearre techniken hawwe ûndersikers boppegrins bepaald op 'e mingsterkte ϵ, wêrtroch weardefolle ynsjoggen foar it ljocht bringe. De resultaten fan it NA64-eksperimint hawwe 90% betrouwensnivo-útslutingsgrinzen foar ϵ fêststeld, wat de yngewikkelde relaasje tusken ϵ en de A0-massa sjen litte. Dizze resultaten hawwe it potensjeel om ús begryp fan tsjustere matearje opnij te foarmjen, nije wegen te iepenjen foar ferkenning en ûndersyk.

De gefolgen fan 'e befinings fan it NA64-eksperimint wreidzje bûten it laboratoarium út, en biede beheiningen op modellen fan thermyske donkere materie. De parameterflakken foar dieltsjes fan donkere materie mei lege massa (y; mχ) en (αD; mχ) jouwe ynsjoch yn 'e útdagings dy't bepaalde donkere materie-senario's tsjinkomme en motivearje fierdere ferkenning.

Mei elke trochbraak komme wy tichter by it unraveljen fan it enigma fan tsjustere matearje en it krijen fan in djipper begryp fan it universum.

Boarne:

- Andreev, Yu.M. en oaren. (2023) 'Search for Light Dark matter with NA64 at CERN', Physical Review Letters, 131(16). doi: 10.1103/physrevlett.131.161801.