Nije ynsjoch yn it sykjen nei tsjustere materie: ferkenne donkere fotonen by de Large Hadron Collider

It sykjen nei dieltsjes fan donkere matearje is in fassinearjend fjild fan stúdzje, mei wittenskippers dy't ferskate oanpak ferkenne om de geheimen fan 'e ûnbidige stof te ûntdekken. Twa haadstrategyen binne ûntstien yn dizze syktocht, elk dy't unyk ynsjoch leveret yn 'e natuer fan tsjustere matearje. De earste metoade omfettet it observearjen fan dieltsjes dy't natuerlik ferfalle as se foarby geane. Neutrino-observatoaria lykas IceCube hawwe ynstruminteel west yn dizze oanpak, mar noch gjin wichtige fynsten binne oant no ta ûntdutsen. De twadde oanpak giet it om botsing fan dieltsjes byinoar binnen in partikelversneller, lykas de ferneamde Large Hadron Collider (LHC) by CERN.

De lêste venture fan CERN besiket ljocht te smiten op it bestean fan dieltsjes fan donkere matearje troch it yntrigearjende ryk fan tsjustere fotonen te ûndersykjen. Dizze hypotetyske dieltsjes meitsje diel út fan generalisearre teoryen dy't útwreidzje op it standertmodel fan dieltsjefysika. It konsept suggerearret dat as tsjustere matearje ynteraksje mei himsels, it moat hawwe krêft drager bosons analoog oan fotonen yn 'e elektromagnetyske krêft en gluonen yn' e sterke krêft. Dizze foarstelde krêftdragers foar donkere matearje binne bekend as donkere fotonen.

Yn it tradisjonele model fan dieltsjefysika wurde fotonen ferbûn mei de elektromagnetyske krêft en spylje in wichtige rol yn prosessen lykas radioaktyf ferfal. Likegoed wurdt ferwachte dat donkere fotonen it ferfal fan spesifike dieltsjes, lykas muonen, beynfloedzje en har magnetyske momint beynfloedzje. In resinte stúdzje suggerearre sels de mooglike effekten fan donkere fotonen op it magnetyske momint fan muonen.

De oanhâldende tredde run fan it Compact Muon Solenoid (CMS) eksperimint by de LHC fertsjintwurdiget it lêste besykjen yn it sykjen nei bewiis fan donkere fotonen. De stúdzje rjochtet him op it opspoaren fan in ferskynsel neamd "ferpleatst muonen", wêrby't muonen wurde waarnommen dy't ûntstien binne út 'e algemiene omjouwing fan in hege-enerzjy dieltsje botsing ynstee fan it krekte botsingspunt. Dit eigenaardige ferskynsel koe wurde taskreaun oan net te detektearjen donkere fotonen dy't generearre waarden tidens de earste botsing, dy't dêrnei ferfalle yn detectable muonen.

De earste befiningen fan dizze run hawwe lykwols gjin eksimplaren fan ferpleatse muonen ûntdutsen, wat suggerearret op it ûntbrekken fan donkere fotonen oant no ta. Hoewol't fierdere observaasjes ferskate útkomsten kinne opleverje, sille dizze resultaten ekstra beheiningen oplizze op it mooglike bestean fan donkere fotonen. Dit patroan fan yndirekte bewiis foar donkere matearje dy't oanhâldt, wylst direkte bewiis ûngrypber bliuwt, is in weromkommend tema yn it fjild.

Wylst wittenskippers har ûnfermindere stribjen trochgean om de mystearjes fan tsjustere matearje op te lossen, biede stúdzjes lykas dizze by de LHC hoop foar it ûntdekken fan ekstra oanwizings. Wylst direkte bewiis foar tsjustere matearje op it stuit ûndúdlik kin wêze, bliuwt de ferkenning fan tsjustere fotonen en oare avenues krúsjaal foar it ferdjipjen fan ús begryp fan dizze enigmatyske kosmyske entiteit.

