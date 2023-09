Ceramic Tea Set Glazing: hoe't it beynfloedet Tea's Catechin ynhâld

By

Tee is sûnt âlde tiden konsumearre foar syn medisinale eigenskippen en ûnderskate smaak. De populariteit komt fan 'e oanwêzigens fan flavonoïden en polyfenolen, dy't bydrage oan har antyoksidige eigenskippen en potensjele sûnensfoardielen. It brouwen fan tee omfettet it ekstrahearjen fan dizze ferbiningen út teeblêden, in proses dat kin wurde beynfloede troch ferskate faktoaren, ynklusyf wettertemperatuer, brouwtiid, en sels de materialen dy't brûkt wurde yn skippen foar teebereiding.

In resinte stúdzje troch ûndersikers fan Nagoya Institute of Technology (NITech) yn Japan hat ljocht brocht oer de rol fan glazing op keramyske teesets yn it behâld fan catechinflavonoïden. De stúdzje, publisearre yn Scientific Reports, ûndersocht de ynfloed fan fjouwer ferskillende kommersjele glazes dy't faak brûkt wurde yn Japanske teesets - Oribe, Namako, Irabo en Toumei - op 'e ynhâld fan catechins, de meast foarkommende flavonoïde yn griene tee.

Glaze coating op keramyske tee sets foaral bestean út feldspar mineralen, lykas silisium, aluminium, natrium, en calcium okside, mar se befetsje ek ûnderskate metaal okside soarten dy't jouwe harren unike uterlik en tekstueren. Oribe glaze, bygelyks, befettet koper (Cu) oxides, resultearret yn in libbene griene kleur, wylst Namako glaze befettet kobalt (Co) oxides foar in donkere blauwe uterlik.

De stúdzje fûn dat glazuur op teesets de hoemannichte catechins yn tee signifikant ferminderje troch se te oksidearjen, de smaak, aroma en sûnensfoardielen fan 'e tee te feroarjen. De omfang fan dizze kleurferoaring en reduksje fan catechinkonsintraasje farieare ôfhinklik fan it type glaze dat brûkt waard. It oksidaasjeproses fan catechins foarmet brúnige thearubigins en readich-oranje theaflavin en syn oksidepigmenten.

De ûndersikers ferklearre dat de metalen okside soarten yn 'e glaze poeders fungearje as katalysatoren, it befoarderjen fan de oksidaasje fan catechin molekulen. Dit oksidaasjeproses kin griene tee brouwen mei bepaalde keramyske teesets omsette yn swarte tee, dy't ryk is yn thearubigins en theaflavins.

Dizze stúdzje beklammet dat de kar fan glazuurmaterialen brûkt yn keramyske teesets de konsintraasje fan foardielige ferbiningen, lykas catechins, yn tee signifikant kin beynfloedzje. Begryp fan hoe't glazuur ynfloed hat op de degradaasje fan catechins leveret weardefolle ynformaasje foar de ûntwikkeling fan funksjonele materialen en hat gefolgen foar regelmjittich teedrinken en minsklike sûnens op lange termyn.

Boarne: Nagoya Institute of Technology