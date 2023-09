De Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50: in draachbere en handige sinneteleskoop

De Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 is in sinneteleskoop ûntworpen foar casual en ynsidintele gebrûk. It biedt maksimaal 18x fergrutting, wêrtroch it ideaal is foar it observearjen fan sinneflekken. De teleskoop komt mei in permanint sinnefilter, garandearret de feiligens fan waarnimmers en elimineert de needsaak foar ekstra aksessoires. It is spesifyk ûntworpen foar reizgjen, mei in lichtgewicht tripod en in lyts rêchsek opnommen yn 'e kit.

De teleskoop hat in 2-inch/50 mm diafragma, in 4-inch/360 mm fokale lingte, en in fokaalferhâlding fan f/7.2. It net-útnimbere glêzen sinnefilter foldocht oan feiligensstandert ISO 12312-2, blokkeart ynfraread, ultraviolet en 99.99% fan sichtber sinneljocht. It soarget foar skerpe, blau-wyt bylden fan de sinne skiif mei minimale kleur fringing.

De Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 omfettet in 20mm Kellner-okular foar 18x fergrutting en in stjerdiagonaal foar noflike kijkhoeken. It brûkt in basis hânmjittich alt-azimut berch mei in panning handgreep attachment, mar it tripod is net hiel stabyl yn wyn omstannichheden. It is oan te rieden om in steviger tripod te brûken foar in stabiler werjefte.

Oer it algemien is de Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 in handige en draachbere sinneteleskoop foar eclipse-chasers en dyjingen dy't ynteressearre binne yn it observearjen fan sinneflekken. It alles-yn-ien ûntwerp en it gemak fan opset meitsje it in geskikte kar foar begjinners en bern.

Boarnen: Celestron EclipSmart Travel Solar Scope 50 resinsje

Ofbyldingskredyt: Jamie Carter