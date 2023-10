Ferneamde astrofysikus en miljeukundige Hubert Reeves ferstoar op 91

Gearfetting: Astrofysikus, miljeukundige en skriuwer Hubert Reeves, bekend om syn bydragen oan it begryp fan it universum, is ferstoarn yn 'e âldens fan 91. Reeves, in ûntfanger fan tal fan prizen en eare, waard beskôge as ien fan 'e grutste astrofysici fan syn generaasje . Hy skreau ferskate boeken en publikaasjes, mei as doel om syn fassinaasje te dielen mei de wûnders fan it universum. Berne yn Montreal yn 1932, Reeves ûntwikkele in passy foar wittenskip fan in jonge leeftyd en gie op om wichtige bydragen oan it fjild te leverjen. Hy studearre thermonukleêre reaksjes yn stjerren en holp de teory te ûntwikkeljen oer de oarsprong fan eleminten lykas lithium, beryllium en boron. It wurk fan Reeves yn Frankryk late ta de beoardieling fan 'e oerfloed fan swiere wetterstof foar de foarming fan 'e earste stjerren, wat bewiis levere fan 'e Oerknal. Njonken syn wittenskiplike stribjen wie Reeves in stoere miljeu-advokaat en tsjinne as presidint fan 'e aktivistyske organisaasje Humanité et Biodiversité. Hy leaude dat astronomy en ekology mei-inoar ferbûn wiene en dat it begripen fan it universum koe helpe by it beskermjen fan ús takomst. Reeves ferstoar freedsum, en syn lêste winsk wie in "gracieuze útgong" te hawwen. Syn neilittenskip as in briljante wittenskipper, hertstochtlike miljeukundige en pleitbesoarger foar de wûnders fan it universum sil de kommende jierren wurde ûnthâlden.

Hubert Reeves, in foaroansteand astrofysikus, miljeukundige en skriuwer, is ferstoarn yn 'e âldens fan 91. Syn soan kundige it nijs oan op sosjale media, en spruts it fertriet fan 'e famylje út foar it ferlies. Reeves waard rûnom beskôge foar syn bydragen oan 'e stúdzje fan it universum en syn djippe begryp fan' e kosmos. Hy spile in opmerklike rol yn 'e ûntwikkeling fan 'e teory oangeande de oarsprong fan eleminten lykas lithium, beryllium en borium. Dêrneist die er wiidweidich ûndersyk nei termonukleêre reaksjes binnen stjerren.

Yn 'e rin fan syn karriêre, oer Quebec, de FS en Jeropa, krige Reeves ferskate prizen, wêrûnder de Albert Einstein- en Samuel de Champlain-prizen. Hy waard erkend troch de Oarder fan Kanada en hie de ûnderskieding fan in offisier fan 'e Ordre national du Québec. Boppedat waard him bekroand mei acht earedoktoraten, wat fierder syn achte status op it mêd fan de astrofysika oantoand.

As auteur skreau Reeves sawat 40 boeken en tal fan publikaasjes yn spesjalisearre wittenskiplike tydskriften. Oandreaun troch syn winsk om syn passy en eangst foar it universum te dielen, makke hy ek ferskate shows en populêrwittenskiplike boeken. Titels lykas “Patience dans l'azur” en “Poussière d'étoile” jouwe in foarbyld fan syn ynspanningen om komplekse wittenskiplike begripen tagonklik te meitsjen foar in breder publyk.

Berne yn Montreal yn 1932, ûntwikkele Reeves op iere leeftyd in leafde foar wittenskip. Hy dûkte yn boeken, yn 't earstoan verslond "L'Encyclopédie de la jeunesse," en letter ferkende learboeken dy't er fûn op syn souder. Syn passy foar it ûnderwerp late him ta in karriêre as heechlearaar oan 'e Université de Montréal yn' e Stille Revolúsje, in tiid fan wichtige sosjale en politike feroaring yn Quebec. Reeves waard lykwols ûntefreden mei it nasjonalisme dat de wittenskiplike mienskip yn 'e provinsje trochkringe.

Yn 1964 akseptearre Reeves in oanbod om les te jaan yn Belgje nei't syn Quebec-basearre kollega's in gearwurkingsprojekt stopten fanwegen har wegering om Ingelsk yn it laboratoarium te praten. It jiers dêrop kaam er by in Frânsk ûndersyksteam, dêr't er opmerklike stappen makke yn it beoardieljen fan de oerfloed fan swiere wetterstof foarôfgeand oan de foarming fan de earste stjerren. Neffens Reeves sels stiet dizze prestaasje as ien fan 'e meast twingende bewiis foar it bestean fan 'e Oerknal.

Syn hiele libben wie Reeves in sterk foarstanner foar miljeu-oarsaken. Yn 2001 waard er presidint fan de aktivistyske organisaasje Humanité et Biodiversité, in rol dy't er oant syn ferstjerren hie. Foar Reeves wiene astronomy en ekology meiinoar ferweve, beide essensjeel foar it begripen fan ús bestean en it beskermjen fan ús takomst. De ferbining tusken ús komôf en de bedrigingen dy't wy as soart hawwe, dreau him ta it belang fan beide dissiplines foar te kommen.

Beyond syn wittenskiplike stribjen fûn Reeves ek freugde yn 'e natuer en de keunsten. Hy wenne yn it pittoreske Frânske doarp Malicorne, dêr't er faak genoaten fan kuierjen op it plattelân. Tawijd oan muzyk, hy die mei oan tal fan orkestproduksjes as ferteller, ûndersocht ferskate wegen om de skientme en rykdom fan it universum oer te bringen.

Hubert Reeves, in opmerklike wittenskipper, hertstochtlike miljeukundige en pleitbesoarger foar de wûnders fan it universum, sil ûnthâlden wurde foar syn wichtige bydragen oan astrofysika, syn tawijing oan miljeu-oarsaken, en syn fermogen om komplekse wittenskiplike konsepten te kommunisearjen nei in breder publyk. Syn ferstjerren markearret it ein fan in tiidrek, mar syn neilittenskip sil takomstige generaasjes wittenskippers en astronomen ynspirearje.

Definysjes:

- Astrofysikus: In wittenskipper dy't spesjalisearre is yn 'e stúdzje fan himelske objekten en ferskynsels yn it universum.

– Termonukleêre reaksjes: Nukleêre reaksjes dy't foarkomme by ekstreem hege temperatueren, lykas dy fûn yn stjerren.

- Oerknal: De hearskjende wittenskiplike teory dy't de oarsprong en evolúsje fan it universum ferklearret.

- Aktivistyske organisaasje: In groep wijd oan it befoarderjen en pleiten foar in bepaalde saak of probleem.

