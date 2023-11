De ferrassende waarmte en gemyske gearstalling fan 'Teenage' galaxies

In resinte stúdzje ûnder lieding fan in team fan astrofysici fan 'e Northwestern University, mei help fan NASA's James Webb Space Telescope (JWST), hat spannende ynsjoch iepenbiere yn' e wrâld fan stjerrestelsels yn har 'tienerjierren'. Dizze befinings, publisearre yn The Astrophysical Journal Letters, smieten ljocht op 'e gemyske gearstalling fan galaxies yn har formative stadia, en jouwe in djipper begryp fan' e evolúsje fan it universum.

Undersikers rjochte har op galaxies dy't twa oant trije miljard jier nei de berte fan it universum ûntstienen, yn har adolesinte faze. Dit bysûndere poadium wurdt karakterisearre troch hegere temperatueren en in ûnferwachte oanwêzigens fan swiere eleminten, ynklusyf nikkel-in elemint dat is typysk útdaagjend te spoaren. Troch de oanwêzigens fan nikkel en oare eleminten te ûntdekken, biedt de stúdzje weardefolle ynformaasje oer it galaktyske evolúsjonêre proses.

Under lieding fan Allison Strom, in assistint heechlearaar natuerkunde en astronomy oan 'e Northwestern University, is de wiidweidige stúdzje as doel om de transformaasjes en groei te begripen dy't stjerrestelsels ûnderfine yn' e 14 miljard-jierrige skiednis fan it universum.

Neamd nei de respektearre astronoom Cecilia Payne-Gaposchkin, de CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey brûkt de JWST om it spektrale ljocht te analysearjen dat troch fiere stjerrestelsels útstjoerd wurdt. Dizze "gemyske DNA"-analyse lit wittenskippers ynsjoch krije yn 'e ûntwikkelingsfazen fan 'e galaxies en foarsizzings meitsje oer har takomstige evolúsje. It ûndersyk spilet in fitale rol by it bouwen fan in holistysk begryp fan galaxy maturation oer de tiid.

Om de stúdzje út te fieren, observearre it team 33 fiere stjerrestelsels oer in span fan 30 oeren. Troch gegevens fan 23 fan dizze stjerrestelsels te kombinearjen, makken se in gearstalde ôfbylding dy't har begryp fan dizze himellichems ferbettere. De gearstalde spektra iepenbiere de oanwêzigens fan ferskate eleminten, lykas wetterstof, helium, stikstof, soerstof, silisium, swevel, argon, en benammen nikkel.

Ien fan 'e wichtichste ûntdekkingen fan' e stúdzje is dat dizze teenage-galaxies ongelooflijk hege temperatueren eksposearje, dy't 13,350 graden Celsius (24,062 graden Fahrenheit) oertreffe. Dizze temperatueren binne fier boppe wat typysk wurdt waarnommen yn galaxies, en ûnderstreke de unike gemyske en fysike skaaimerken fan galaxies yn har adolesinte faze.

Stipe troch NASA, de Pittsburgh Foundation, en de Research Corporation for Scientific Advancement, waarden de gegevens fan 'e stúdzje krigen fan it Mikulski Archive for Space Telescopes by it Space Telescope Science Institute en it WM Keck Observatory. Dizze gearwurking markearret de kollektive ynspanning yn astronomysk ûndersyk en de synergistyske oanpak foar it begripen fan it universum.

As de analyze fan gegevens fan 'e JWST trochgiet, ferwachtsje wy fierdere iepenbieringen en in yngewikkelder begryp fan galaktyske evolúsje en de fûnemintele prosessen dy't ús universum foarmje. Dizze stúdzje befêstiget de opmerklike mooglikheden fan moderne teleskopen en beklammet it oanhâldende stribjen nei kennis en wittenskiplik ûndersyk op it mêd fan astrofysika. It ûnderstreket de betsjutting fan gearwurkingsferbannen by it triuwen fan 'e grinzen fan ús begryp fan it universum.

FAQ

Wat is de CECILIA Survey?

De CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey is in ûndersyksprojekt neamd nei astronoom Cecilia Payne-Gaposchkin. It ûndersiket it spektrale ljocht útstjoerd troch fiere stjerrestelsels en helpt wittenskippers har gemyske gearstalling, ûntwikkelingsstadia en takomstige evolúsje te begripen.

Wat hat de stúdzje iepenbiere oer 'teenage' galaxies?

De stúdzje ûntduts dat galaxies yn har 'tienerjierren' ûnferwachts hege temperatueren en in ûngewoane oanwêzigens fan swiere eleminten, ynklusyf nikkel, fertoane. Dizze befiningen jouwe weardefolle ynsjoch yn it proses fan galaktyske evolúsje yn dizze krúsjale faze.

Hoe waard de stúdzje útfierd?

De ûndersikers observearren yn totaal 33 fiere stjerrestelsels oer in perioade fan 30 oeren. Troch gegevens fan 23 fan dizze galaxies te kombinearjen, makken se in gearstalde ôfbylding dy't in mear wiidweidich begryp fan dizze himellichems levere. De analyze fan 'e gearstalde spektra die bliken de oanwêzigens fan ferskate eleminten, ljocht skine op' e gemyske gearstalling fan 'teenage' galaxies.

Wat binne de gefolgen fan dit ûndersyk?

De stúdzje draacht by oan ús kennis fan galaktyske evolúsje en it begryp fan 'e algemiene ûntwikkeling fan it universum. Troch de unike skaaimerken fan galaxies te ûntdekken yn har adolesinte faze, krije wittenskippers ynsjoch yn 'e komplekse prosessen dy't ús universum foarmje. It ûndersyk ûnderstreket ek de betsjutting fan gearwurkjende ynspanningen by it befoarderjen fan ús begryp fan 'e kosmos.