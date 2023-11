Kanada giet in spannende nije faze fan romteferkenning yn mei de oankundiging fan astronautopdrachten op woansdei 22 novimber. De Canadian Space Agency (CSA) sil in live barren hostje op har haadkantoar by Montreal, Quebec. Dit evenemint, dat simulcast sil wurde op ferskate platfoarms ynklusyf YouTube en Facebook, sil de lêste misjes foar Kanadeeske astronauten iepenbierje.

Yn it ferline waarden de identiteit fan astronauten en har opdrachten ûnder wrap hâlden oant de tiid fan it barren. Dizze kear is d'r lykwols in kearnfeit dat wy foar wis witte: d'r binne trije aktive CSA-astronauten beskikber foar misjes. Dizze omfetsje medyske dokter David-Saint Jacques, dy't 204 dagen trochbrocht op it International Space Station yn 2018-19, brânwittenskipper Jenni Sidey-Gibbons, yn oanmerking foar har earste romteflecht, en Joshua Kutryk, in militêre piloat dy't ek yn oanmerking komt foar syn earste romteflecht. romteflecht.

Ien ding dat wy witte is dat ien CSA-astronaut, Jeremy Hansen, al is tawiisd oan NASA's Artemis 2-missy, pland om ein 2024 om 'e moanne hinne te fleanen. Hansen's opdracht toant de wichtige bydrage fan Kanada oan ynternasjonale romteprogramma's. Sûnt de lette jierren 1970 hat Kanada ynstruminteel west yn it leverjen fan robotika foar NASA-missys, fan 'e Canadarm op 'e space shuttle nei de Canadarm2 en Dextre op it International Space Station. Yn ruil foar har robotikawurk krijt Kanada in diel fan wittenskip en in astronautsit op it ISS.

Mar Kanada's belutsenens by romteferkenning wreidet út dan allinich robotika. De resinte tasizzing fan Canadarm3 foar NASA's Gateway-projekt en in Memorandum of Understanding mei Axiom Space pleatse it paad foar Kanadeeske astronauten om diel te nimmen oan takomstige moannemissys en koarte termyn misjes op it ISS ûnder befel fan eardere NASA-astronauten.

Wylst kânsen foar Kanadeeske astronauten binne beheind fanwegen de lytse belestingbasis fan it lân foar romtefinansiering, markearret dizze oankundiging in seldsume gelegenheid wêr't meardere CSA-astronauten opdrachten sille krije binnen itselde tiidframe. It is in spannende tiid foar Kanada, om't it in nij tiidrek fan romteferkenning omearmet en syn posysje fersterket as in wichtige spiler yn ynternasjonale romteprogramma's.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wa binne de aktive CSA-astronauten? De aktive CSA-astronauten dy't op it stuit beskikber binne foar misjes binne David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons, en Joshua Kutryk. Wat is de Artemis 2-missy? De Artemis 2-missy is in missy ûnder lieding fan NASA dy't om de moanne sil fleane. Jeremy Hansen, in CSA-astronaut, is al tawiisd oan dizze missy. Wat is Canadarm3? Canadarm3 is in folgjende-generaasje robotyske earm ûntwikkele troch Kanada foar NASA's Gateway-projekt, dat as doel hat in romtestasjon tichtby de moanne te fêstigjen. Wat is Axiom Space? Axiom Space is in Houston-basearre bedriuw dat koarte termyn misjes rint nei it ISS mei SpaceX Crew Dragon romteskip. Kanada hat in memorandum fan begryp mei Axiom Space foar mooglike koarte termyn misjes.