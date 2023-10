Astrofysikus Hubert Reeves stjert op 'e leeftyd fan 91

Astrofysikus Hubert Reeves, bekend om syn bydragen oan it popularisearjen fan romtewittenskip, ferstoar yn 'e âldens fan 91. Berne yn Montreal op 13 july 1932, ûntwikkele Reeves betiid yn it libben in passy foar de skiednis fan it universum. Hy blinkte út yn natuerkunde en folge in karriêre yn astronomy, en helle in doktoraat oan 'e Cornell University.

Reeves tsjinne as wittenskiplik adviseur foar NASA yn 'e 1960's en waard letter de direkteur fan ûndersyk by it Frânske Nasjonaal Sintrum foar Wittenskiplik Undersyk (CNRS). Yn syn heule karriêre skreau hy boeken en produsearre hy dokumintêres dy't de fûnemintele fraach ûndersocht oft it universum betsjutting hat.

Neist syn wurk yn astrofysika wie Reeves in fûle miljeukampanje. Yn 2014 die hy in hertstochtlik pleit foar politisy om aksje te nimmen om foar te kommen dat de planeet ûnbewenber waard. Hy leaude dat it bewarjen fan 'e planeet in saak fan it hert wie en beklamme dat ekology miljoenen lytse problemen omfette dy't deistige tawijing nedich wie om oan te pakken.

De soan fan Reeves, Benoit Reeves, kundige it ferstjerren fan syn heit oan op Facebook, en spruts it fertriet fan 'e famylje út en sei: "Us dierbere heit is gien om mei de stjerren te kommen."

Hubert Reeves lit in erfenis fan wittenskiplike bydragen efter en in tawijing oan it behâld fan ús planeet. Hy sil ûnthâlden wurde foar syn fermogen om publyk te boeien mei syn entûsjasme foar romtewittenskip en syn ynset foar it fergrutsjen fan bewustwêzen oer miljeuproblemen.

Boarne: Phys.org

Definysjes:

Astrofysikus - in wittenskipper dy't himelske objekten studearret, ynklusyf stjerren, stjerrestelsels en it hielal as gehiel.

Popularizing - it meitsjen fan in ûnderwerp mear tagonklik en oansprekkend foar it algemien publyk.

Romte-tiid - it konseptuele ramt wêryn't fysike foarfallen begrepen wurde dat se tagelyk yn romte en tiid plakfine, lykas beskreaun troch Einstein syn relativiteitsteory.

Toarst nei kennis - in sterke winsk en nijsgjirrigens om nije ynformaasje en begryp te krijen.

Stjerrebylden - groepen stjerren dy't werkenbere patroanen of foarmen foarmje.

Doktoraat - de heechste akademyske graad útrikt troch in universiteit of hegeskoalle foar avansearre ûndersyk.

CNRS - it Nasjonaal Sintrum foar Wittenskiplik Undersyk, de grutste regearingsûndersykorganisaasje yn Frankryk.

Miljeukampanje - ien dy't pleitet foar de beskerming fan it miljeu en wurket om positive feroaring te bringen.

Elysee Palace - de offisjele residinsje fan 'e presidint fan Frankryk.

AFP - Agence France-Presse, in liedend ynternasjonaal nijsagintskip.