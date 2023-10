Understanding Assembly Theory: Undersykje de ynterface tusken evolúsje en natuerkunde

Evolúsje en natuerkunde wurde faak sjoen as twa ûnderskate fjilden, mar resinte papers publisearre yn prestizjeuze tydskriften hawwe besocht om dizze dissiplines te brêgen. Lykwols, ien fan dizze papers, benammen, is bekritisearre foar syn minne skriuwen en ferkearde foarstelling fan de relaasje tusken evolúsje en natuerkunde.

It min skreaune papier yntrodusearret Assembly Theory, dy't ynsjoch biedt yn natuerlike omstannichheden dy't kombinatoryske skiekunde en it generearjen fan komplekse molekulen mooglik meitsje. De auteurs, dy't skiekundigen binne, beweare lykwols ferkeard dat natuerkunde en biology ynkompatibel binne. Yn werklikheid is evolúsje folslein kompatibel mei natuerkunde, en dit is al lang erkend.

Assembly Theory presintearret in ramt dat as doel hat om it konsept fan in 'objekt' opnij te definiearjen yn relaasje ta de wetten fan 'e natuerkunde. De teory suggerearret dat objekten fysike entiteiten lykas atomen kinne omfetsje, mar ek net-fysike begripen lykas minsklike talen en memes. It papier slagget lykwols net om dizze teory adekwaat te ferklearjen, wêrtroch betizing en begryp hindere.

Om de Assembly Theory better te begripen, helpt it om der oer te tinken yn termen fan skiekunde. Stel jo foar dat jo in mingsel fan ienfâldige gemikaliën byinoar smite en de reaksjes observearje. It resultaat soe typysk in kombinaasje wêze fan polymers, elk gearstald út in willekeurige regeling fan 'e ienfâldige gemikaliën. Yn 'e realiteit observearje wy lykwols faak in beheind oantal tige favorisearre kombinaasjes. Dit is fergelykber mei hoe't evolúsje selekteart foar in beheind oantal funksjonele aaiwiten út 'e grutte potensjele befolking.

Assembly Theory stelt foar dat elke populaasje fan molekulen kin wurde sjoen as gefolch fan it minimale oantal stappen nedich foar assemblage, tegearre mei it oantal eksimplaren oanwêzich. Dit erkent dat de definitive befolking wurdt beynfloede troch de skiednis en kontinginsje fan de iere gearkomste stappen. De teory is nuttich yn kwantitatyf ûnderskied tusken willekeurich gearstalde polymers en dy foarme út meardere kopyen fan ien monomer.

Wylst Assembly Theory potinsjele tapassingen hat, is it essensjeel om har beheiningen te erkennen en mislearjen fan 'e relaasje tusken evolúsje en natuerkunde te foarkommen. Evolúsje bliuwt yn oerienstimming mei de wetten fan 'e natuerkunde en kin wurde begrepen binnen besteande kaders.

