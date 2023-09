It potinsjeel fan oseanen om koaldiokside op te slaan en klimaatferoaring te beheinen

De oseanen fan 'e ierde beslaan in signifikant diel fan har oerflak, sawat 70%, en hawwe de mooglikheid om koaldiokside op te slaan, in broeikasgas dat bydraacht oan klimaatferoaring. Dizze kapasiteit fan 'e oseanen om koalstofdiokside te fangen en te behâlden wurdt wiidweidich studearre troch wittenskippers yn in poging om de dynamyk en potinsjeel fan koalstofsekwestraasje te begripen.

De US Geological Survey (USGS) en har partners dogge ûndersyk om ferskate aspekten fan koalstofopslach yn 'e oseanen te ûndersykjen. Dizze stúdzjes hawwe as doel om te bepalen hoe't koalstof yn 'e oseanen komt, de hoemannichte koalstof dy't op it stuit sequestere is, it potinsjeel foar ferhege fangen, en de doer fan koalstofbefetting. Derneist ûndersiikje wittenskippers de rol fan bepaalde mineralen by it ferbetterjen fan it opslachproses en it ferminderjen fan fersuring fan 'e oseaan.

Ien gebiet fan fokus foar de USGS is de koalstof dy't ferfierd wurdt fan tij-wetlands yn 'e oseanen. Tidal wetlands tsjinje as ferbining tusken lân en see, en planten yn dizze gebieten absorbearje koalstofdiokside út 'e sfear. Guon fan dizze koalstof wurdt opslein yn 'e woartels en boaiem fan' e planten, wylst in diel wurdt oerbrocht nei seewetter. De oerbleaune koalstof komt werom yn de atmosfear as koalstofdiokside. It studearjen fan dizze koalstofbeweging leveret weardefolle ynsjoch yn it ferminderjen fan fersuring fan 'e oseaan.

In oar USGS-laat projekt ûndersiket it potinsjeel foar it tafoegjen fan it mineraal olivine oan kustlinen om koalstofopslach yn 'e oseanen te fergrutsjen. Olivine is bekend om natuerlik koalstofdiokside op te nimmen en kin wurde ynfierd yn kustregio's yn 'e foarm fan ljochtgrien sân. Ûndersikers ûndersykje hoe't olivine feroaret de skiekunde fan seewetter en oft it kin effektyf fange en behâlde koalstofdiokside frijjûn út wetlands.

Dizze wittenskiplike ynspanningen spylje in krúsjale rol by it ynformearjen fan beslútfoarming foar oerheden, organisaasjes en partikuliere entiteiten belutsen by lânbehear en kustrestauraasje. Understanding fan koalstofopslachmooglikheden yn 'e oseanen helpt by it plannen fan ynfrastruktuer, it oanpakken fan seespegelferheging en eroazje, en it beoardieljen fan strategyen om atmosfearyske koalstof te ferminderjen.

De USGS brûkt ferskate metoaden om koalstofútwikseling te mjitten, ynklusyf transparante silinderkeamers om gasútwikseling tusken ekosystemen en de sfear te kontrolearjen. Sensortechnology wurdt brûkt om wetterstream te mjitten tusken wetlands en de oseaan en om wettergemy te analysearjen. Troch dizze mjittingen te kombinearjen mei satellytbylden, kinne wittenskippers de beweging fan koalstof yn wetlands en it potinsjeel foar ferhege koalstofopslach yn oseanen skatte.

Gearwurkingspartnerskippen binne essinsjeel foar dizze ûndersyksynspanningen. De USGS wurket neist federale ynstânsjes, akademyske ynstellingen en yndustrypartners om de kennisbasis te ferbreedzjen en ynnovaasje yn koalstofsekwestraasje te stimulearjen. Partners lykas de National Oceanic and Atmospheric Association, de National Park Service, en de Woods Hole Oceanographic Institution drage ekspertize en middels by om wiidweidige stúdzjes te fasilitearjen.

Oer it algemien, troch te dûken yn it potensjeel fan oseanen om koalstofdiokside op te slaan, iepenje wittenskippers doarren foar effektive strategyen foar mitigaasje fan klimaatferoaring. It begripen fan 'e rol fan wetlands en oseanen yn' e koalstofsyklus draacht by oan in wiidweidige oanpak om troch de minske feroarsake koalstofútstjit en klimaatferoaring oan te pakken.

Definysjes:

- Koalstofsekwestraasje: It proses fan it fangen en opslaan fan koalstofdiokside om syn frijlitting yn 'e sfear te ferminderjen.

- Oseaanfersuring: De oanhâldende fermindering fan 'e pH fan' e oseanen fan 'e ierde, benammen feroarsake troch de opname fan koaldiokside út' e sfear.

- Olivine: In mineraal dat natuerlik koalstofdiokside opnimt en kin brûkt wurde om koalstofopslach yn 'e oseanen te ferbetterjen.

