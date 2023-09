Yndia's Aditya L1-romteskip útrist om sinneflares en CME's te behanneljen

De National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat koartlyn byldmateriaal dield fan har romtesonde, Parker Solar Probe, dy't troch in krêftige wolk fan koronale massa-útwerping (CME) giet. Dizze CME is in sterke ferdriuwing fan 'e sinne's korona dy't mooglik satelliten en romtefarders skea kin. Mei it Aditya L1-romteskip fan Yndia dat ferwachte wurdt syn bestimming yn fjouwer moannen te berikken, ûntsteane soargen oer de potensjele ynfloed fan CME op 'e missy.

Nettsjinsteande dizze eangsten hat it Aditya L1 romteskip twa foardielen dy't it kinne helpe om sokke ynsidinten te wjerstean. As earste leit it op in flinke ôfstân fan 'e sinne, yn tsjinstelling ta NASA's Parker Solar Probe dy't de sinne benaderet op in ôfstân fan 6.9 miljoen kilometer. Aditya L1, oan 'e oare kant, is sawat 1.5 miljoen kilometer fan 'e ierde ôf. Dit romtlike ferskil soe in grutter nivo fan beskerming leverje kinne.

Derneist is it Aditya L1-romteskip foarsjoen fan spesjale alloys en stoffen ûntworpen om it te beskermjen tsjin romte-relatearre gefaren lykas ekstreme strieling en CME-wolken. Dizze funksje soarget derfoar dat it romteskip goed taret is om alle mooglike risiko's te behanneljen dy't ferbûn binne mei syn tichtby de sinne.

Aditya L-1 is de ynaugurele sinne-missy fan Yndia en hat koartlyn syn fjirde ierdbûn manoeuvre op 15 septimber foltôge. mei help fan avansearre elektromagnetyske dieltsje en magnetysk fjild detectors.

Mei syn robúste ûntwerp en beskermjende maatregels is it Aditya L1 romteskip goed gepositioneerd om signifikant by te dragen oan ús begryp fan 'e sinne en har gedrach. Dizze missy fertsjintwurdiget in krúsjale stap foar it romteferkenningsprogramma fan Yndia, en toant de technologyske feardichheden en tawijing fan it lân oan wittenskiplik ûndersyk.

boarnen:

- artikel boarne