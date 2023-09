De fassinearjende wrâld fan kamielspinnen: har evolúsjonêre geheimen ûntbleate

Kamielspinnen, faak oantsjutten as "ferwaarleaze arachnid-neven" of "wynskorpioenen", binne gjin echte spinnen, mar in soarte fan gingerkleurige skorpioen. Dizze opmerklike skepsels hawwe wittenskippers en entûsjasters gelyk mei har agression, útsûnderlike rinnende snelheid en fermogen om te bloeien yn droege omjouwings. Nettsjinsteande har bekendheid hat it ûntbrekken fan in wiidweidich begryp fan har evolúsjonêre skiednis in protte fragen ûnbeantwurde litten.

In baanbrekkende stúdzje mei de titel "Niet langer negeare: Phylogenomyske resolúsje fan relaasjes op heger nivo yn Solifugae" hat lykwols ljocht brocht op 'e mystearjes om kamielspinnen hinne. Under lieding fan prof Prashant Sharma fan 'e Universiteit fan Wisconsin-Madison en Dr. Efrat Gavish-Regev fan' e Hebrieuske Universiteit fan Jeruzalem, markearret dit ûndersyk in wichtige mylpeal yn ús begryp fan dizze enigmatyske arachniden.

Troch gebrûk te meitsjen fan avansearre technologyen foar sekwinsje en in unike genetyske dataset, hat de stúdzje eardere útdagings oerwûn by it ûnderskieden en studearjen fan kamielspinnen. De ûndersikers wiene by steat om de earste ea wiidweidige molekulêre beam, of fylogeny, fan kamielspinnen te konstruearjen. Dizze trochbraak herklassifisearret dizze skepsels net allinich yn twa nije groepen, mar beljochtet ek it belang fan moderne genomyske techniken by it ûntdekken fan 'e geheimen fan ûngrypbere organismen.

Ien fan 'e grutte befinings fan 'e stúdzje is it bestean fan twa haadgroepen kamielspinnen yn 'e Amearika's, dy't ûntstien binne út in gruttere groep dy't har ûntjoech yn tropyske gebieten. It ûndersyk die ek bliken dat kamielspinnen har evolúsjonêre reis begûnen sawat 250 oant 300 miljoen jier lyn yn 'e Permyske perioade. It opbrekken fan kontininten en in grut útstjerren barren rûn 66 miljoen jier lyn spile wichtige rollen yn it foarmjen fan de evolúsje fan dizze fassinearjende skepsels.

Dr Gavish-Regev spruts har opwining út oer de fynsten, en stelde dat har wurk kamielspinnen út 'e skaden en yn it ljocht fan fylogenomyske analyze brocht hat. De nij foarstelde suboarders jouwe in solide basis foar takomstich ûndersyk op dit mêd en ferbetterje ús wurdearring foar de biodiversiteit fan ús planeet fierder.

Oer it algemien hat dizze baanbrekkende stúdzje de evolúsjonêre geheimen fan kamielspinnen ûntbleate, en ljocht skine op har skiednis en relaasjes. It brûken fan avansearre genomyske techniken makket it paad foar fierder ûndersyk nei dizze yntrigearjende skepsels, en úteinlik ferdjipje wy ús begryp fan biodiversiteit en evolúsjonêre wittenskip.

boarnen:

– Prof. Prashant Sharma, Universiteit fan Wisconsin-Madison

– Dr. Efrat Gavish-Regev, Hebrieuske Universiteit fan Jeruzalem