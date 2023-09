Ierlân koe in prachtige werjefte fan it Noarderljocht belibje

Ierske stargazers meie hawwe de kâns om tsjûge fan in opmerklike werjefte fan it Noarderljocht op septimber 23. De septimber equinox koe bringe in spektakulêre showcase fan de aurora borealis, benammen lâns de plattelân kusten yn it noarden fan Ierlân. D'r is ek in kâns dat de ljochten sichtber binne yn oare gebieten, ynklusyf Mayo, Ashbourne en Dublin, ôfhinklik fan waarsomstannichheden. It Noarderljocht fertoant skitterjende tinten grien, rôze en read, as gefolch fan dieltsjes dy't ynteraksje mei de atmosfear fan 'e ierde.

David Moore, redakteur fan it tydskrift Astronomy Ireland, ferklearre dat de equinox de kâns fergruttet om it Noarderljocht te sjen troch de tilt fan 'e ierde nei de sinne. Wylst in stille sinne alle kânsen op tsjûge fan it ferskynsel eliminearje kin, kin sels in beskieden eksploazje op 'e sinne yn' e equinox in werjefte fan 'e aurora útlizze. Moore suggerearre dat dejingen dy't oan 'e noardkust fan Ierlân wenje, in better sicht soene hawwe, om't se oer de Atlantyske Oseaan útsjen kinne sûnder ynterferinsje fan stedsljochten yn 'e fierte.

Moore warskôge lykwols om te hoopfol te wurden oer it observearjen fan it heule display, om't it sterk ôfhinklik is fan waarsomstannichheden. It ûnfoarspelbere waar fan Ierlân resulteart faak yn bewolking, dy't it sicht belemmerje kin. Dochs binne d'r tiden fan heldere loften yn it lân, en de lêste waarberjocht foar 23 septimber jout oan op in mooglikheid fan heldere loften nei in perioade fan rein. Dit biedt wat hope foar stargazers yn Ierlân dy't grif ferwachtsje in skitterende show yn har nachtlike himel.

