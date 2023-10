Avansearre ôfbylding ûntbleatet ynsjoch yn 'e Long Valley Caldera fan Kalifornje

Wittenskippers by Caltech hawwe avansearre ôfbyldingstechniken brûkt om de ferhege seismyske aktiviteit te ûndersykjen yn 'e Long Valley Caldera fan Kalifornje, in sliepende superfulkaan. Yn 'e ôfrûne pear desennia hat dizze regio yn' e eastlike Sierra Nevada-bergen ierdbevingswermen en grûninflaasje ûnderfûn, wêrby't de grûn yn 'e rin fan dizze ôfleverings jierliks ​​in heale inch opkomt.

Under lieding fan professor Zhongwen Zhan produsearre it ûndersyksteam tige detaillearre ûndergrûnske bylden fan 'e Long Valley Caldera, dy't oant 10 kilometer yn' e ierdkoarste penetrearje. Harren befinings waarden publisearre yn it tydskrift Science Advances op oktober 18. De bylden litte sjen dat de magma keamer fan 'e fulkaan wurdt bedekt troch in fersteurde lid fan kristallisearre rots, foarme troch it koeljen en solidification fan floeibere magma.

Om dizze ûndergrûnske bylden te generearjen, brûkten de wittenskippers in technyk dy't it mjitten fan seismyske weagen fan ierdbevings giet. Se brûkten glêstriedkabels, fergelykber mei dy brûkt foar ynternettsjinsten, om seismyske mjittingen te meitsjen mei in metoade neamd distribuearre akoestyske sensing (DAS). De kabel fan 100 kilometer dy't se brûkten foar it ôfbyldzjen fan 'e Long Valley Caldera wie lykweardich oan in stik fan 10,000 ien-komponint seismometers.

Oer in perioade fan 18 moannen registrearre it team mear as 2,000 seismyske eveneminten, wêrfan de measten te lyts wiene om troch minsken te fielen. Dit ûndersyk markearret de earste kear dat sokke djippe ôfbyldings mei hege resolúsje binne produsearre mei DAS. Eardere stúdzjes mei help fan lokale tomografy rjochte allinnich op it ûndjippe ûndergrûnske omjouwing op djipten fan likernôch 5 kilometer, of besloech in grutter gebiet mei legere resolúsje.

"Hoewol wy net leauwe dat de regio har taret op in oare superfulkaanútbarsting, kin it koelingsproses genôch gas en floeistof frijlitte om ierdbevings en lytse útbarstingen te feroarsaakjen," ferklearret professor Zhan. Bygelyks, yn maaie 1980, ûnderfûn de Long Valley Caldera fjouwer ierdbevings fan magnitude 6.

De takomstplannen fan it team omfetsje it brûken fan in kabel fan 200 kilometer om noch djipper yn 'e ierdkoarste te gean, en berikke djipten fan sawat 15 oant 20 kilometer. Dit sil in fierdere ferkenning fan 'e magmakeamer fan' e caldera mooglik meitsje, faaks oantsjutten as syn "klopjend hert." It gebrûk fan DAS-technology yn dizze stúdzje markeart har potensjeel foar it befoarderjen fan ús begryp fan korstdynamyk yn oare regio's.

boarnen:

- Scitech Daily

- Wittenskiplike foarútgong