De HISPEC-kalibraasje-ienheid: grinzen drukke yn spektrograafkalibraasje

De foarútgong fan spektrograafynstruminten mei hege resolúsje op 10m-klasse teleskopen komt mei de fraach nei hieltyd krekter kalibraasjemetoaden om baanbrekkende wittenskiplike stribjen te stypjen. Om dizze útdagings te foldwaan, is de Hegere resolúsje Infrared Spectrograph foar Exoplanet Characterization (HISPEC) Kalibraasje-ienheid (CAL) ûntwikkele.

De CAL-ienheid is spesifyk ûntworpen om te foldwaan oan 'e behoeften fan komplekse wittenskiplike gefallen lykas Doppler-ôfbylding fan eksoplanetatmosfearen, presys mjittingen fan radiale snelheid, en heechkontrast spektroskopy mei hege resolúsje fan eksoplaneten yn 'e buert. Tekenjen fan 'e suksessen fan' e Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), omfettet CAL fjouwer near-infrared (NIR) ljochtboarnen dy't golflingte-ynformaasje hawwe kodearre binnen har, dy't kinne wurde keppele oan ien-modus fezels.

Dizze NIR-ljochtboarnen kinne brûkt wurde yn syngroane modus tidens wittenskiplike waarnimmings as asynchronysk tidens kalibraasjes oerdei. Om absolute kalibraasje te leverjen fariearjend fan 0.98 μm oant 2.5 μm, brûkt CAL in holle kathodelamp (HCL) en in searje gasabsorpsjonele sellen. Fierder biedt in laserfrekwinsjekam (LFC) stabile en tiid-ûnôfhinklike golflingte-ynformaasje by observaasje, neist in legere finesse astro-etalon dy't tsjinnet as reservekopy foar de LFC. De lessen en ynsjoch fan 'e ûntwikkeling fan it HISPEC-ynstrumint sille sûnder mis de easken foarmje foar takomstige ynstruminten wijd oan Extremely Large Telescopes (ELT's).

De HISPEC Kalibraasje-ienheid toant de ynset fan wittenskippers en astronomen om de grinzen fan kennis op it mêd fan eksoplanetkarakterisaasje te drukken. Mei syn nijsgjirrige kalibraasjemetoaden en ferfine technology kinne ûndersikers trochgean mei it ferfine fan har begryp fan eksoplanetatmosfearen, it ferbetterjen fan presyzje yn mjittingen fan radiale snelheid, en spektroskopy mei hege resolúsje foarútgong.

