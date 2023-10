Astronauten meie ride op gesmolten moannestof om útdagings te oerwinnen

As astronauten weromkomme nei de moanne, sille se in protte útdagings hawwe, ynklusyf strieling, temperatuerfluktuaasjes en it gefaarlike moannestof. Om it probleem fan it oergean fan it moanneflak oan te pakken, ûndersiket de European Space Agency (ESA) it idee om lasers mei hege enerzjy te brûken om it stof te smelten en fêste driuwende oerflakken te meitsjen.

De Apollo 11-missy krige ûnwissichheden oer de djipte en kwantiteit fan moannestof, dy't in risiko foarme om te sinken by de lâning. Wylst de stofsensingsondes fan 'e lander alle sinkende ynsidinten foarkamen, soarge it stof noch foar problemen foar koarte termyn ferkenning fan it moanneflak. Dêrom, foar takomstige misjes, it finen fan in oplossing foar de boete, kleefstof is krúsjaal.

Troch it stof op it plak te smelten is de ESA fan doel om ferhurde rydflakken te meitsjen dy't de hurde moanneomjouwing kinne ferneare. NASA-modellearring lit sjen dat de lâning fan gruttere romtesonde grutte hoemannichten stof koe opsmite, wêrtroch't de oerflakken fan lâners mooglik skea kinne. Sa kin de mooglikheid om it stof te smelten en fêste oerflakken te foarmjen dizze problemen foarkomme.

It PAVER-programma fan 'e ESA (de dyk ferhurde foar sintering fan regolith yn grut gebiet) hat it potensjeel fan dizze oanpak ûndersocht. Yn kontrolearre testen mei simulearre moanneregolith waard in 12-kilowatt CO2-laser brûkt om it stof te smelten, wat resultearre yn in glêd, glêzen oerflak dat koe tsjinje as wegen, lâningsgebieten en operasjonele sônes op 'e moanne.

It brûken fan hege-enerzjy lasers te smelten ierdske sân foar fêste driuwende oerflakken waard foarsteld yn 1933 mar nea útfierd. Op 'e moanne is lykwols in-situ-ûntwikkeling fan boarnen krúsjaal, wat it konsept mear mooglik makket. Ynstee fan in koaldiokside-laser nei de moanne te bringen, suggerearret de ESA dat sinneljocht fan 'e moanne konsintrearre wurde kin mei in kompakte Fresnel-lens om lykweardich smelten te berikken.

It resinte papier mei detaillearre de PAVER-resultaten markeart de direkte beskikberens fan sinne-enerzjy en moanneregolith op 'e moanne, wêrtroch it sinterjen of smelten fan regolith in libbensfetbere oanpak makket. De samples makke yn 'e stúdzje eksposearre farieare kompresjesterkten, fariearjend fan 56.19 oant 216.29 MPa, mei in gemiddelde fan 93.97 MPa.

Dit ûndersyk wreidet út op earder wurk yn it gebrûk fan boarnen yn situ, en toant it potensjeel foar it brûken fan smelte moanneregolith om ynfrastruktuer op 'e moanne te bouwen. Mei fierdere ûntwikkeling kin it riden op smolten moannestof in realiteit wurde, en soarget foar betrouber en duorsum ferfier foar takomstige moanneûndersikers.

- Natuerwittenskiplike rapporten: "Produksje fan lasermelting fan grutte eleminten fan moanneregolith-simulant foar ferhurding op 'e moanne" troch Juan-Carlos Ginés-Palomares