In koelmiddellek op it ynternasjonale romtestasjon fersteurt de Spacewalk fan Russyske kosmonauten

It Ynternasjonaal Romtestasjon (ISS) tsjinkaam in lytse tsjinslach by in spacewalk troch Russyske kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai Chub. Doe't se in lek ynspekteare op in reservekopyradiator op 'e Nauka-laboratoariummodule fan Ruslân, lekte der ûnferwachts in bubbel fan koelmiddel út, wat soargen makke oer har feiligens. De kosmonauten krigen de opdracht om it gebiet daliks te ferlitten, hoewol't letter bepaald waard dat de koelvloeistof net yn kontakt kaam mei harren kostúms.

Om de feiligens fan 'e kosmonauten te garandearjen en de yntroduksje fan kontaminanten yn' e ISS-omjouwing te foarkommen, hat it spacewalking-duo har kostúms en ark ôfwike foardat se it stasjon weromkamen. Derneist hat it romte-agintskip ekstra filtraasjemaatregels ynfierd binnen it ISS om alle oerbleaune spoaren fan 'e koelmiddel te eliminearjen.

Dit ynsidint markearre de tredde kear dat in koelmiddellek barde fan Russyske hardware ferbûn oan it ISS. Eardere lekkages waarden waarnommen yn in Soyuz-romteskip yn desimber 2022 en in Russyske Progress 82 frachtskip yn febrewaris, dy't beide earstoan waarden taskreaun oan eksterne ynfloeden. It weromkommen fan sokke ynsidinten ropt lykwols fragen op oer de yntegriteit fan 'e hardware sels.

Nettsjinsteande it lek fan koelmiddel, hâldt NASA út dat operaasjes oan board fan it ISS trochgean as gewoanlik. De fertrage romtewandeling sil wurde opnij pland, en NASA-astronauten binne noch pland om yn 'e heine takomst bûten it stasjon te weagjen.

