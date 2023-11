In eigenaardich barren hat him ûntdutsen yn 'e baan fan' e ierde, boeiende stargazers en romte-entûsjasters gelyk. In tafallige frijlitting tidens in spacewalk late ta de skepping fan in nije himelske entiteit - in arktas dy't frij yn 'e romte driuwt. De toolkit, útbrocht troch NASA-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara by it útfieren fan reparaasjes bûten it International Space Station (ISS), hat syn paad om 'e planeet makke mei in skriklike snelheid fan sawat 17,000 miles per oere.

It reflektearjende oerflak fan 'e tas hat it sichtber makke yn ferskate regio's sûnt syn ûnbedoelde befrijing. Aktuele waarnimmings jouwe oan dat de ark tas is omfoarme ta in ûnderskate orbital foarwerp of romte pún. De US Space Force kontrolearret no aktyf har trajekt.

Foar dyjingen dy't ynteressearre binne om in glim fan dit bûtengewoane ferskynsel te fangen, sil in verrekijker of in teleskoop nedich wêze. Wylst de arktas relatyf lyts is, makket syn hege reflektiviteit sichtberens ûnder de juste omstannichheden mooglik. Jûn (21 novimber) kinne ynwenners yn bepaalde dielen fan it Feriene Keninkryk, ynklusyf Súd-Wales, de Cotswolds en Oxfordshire, de kâns hawwe om it yn 'e iere jûnsoeren te spotten. As de nacht foarútgiet, wurdt ferwachte dat de arktas oer Noard-Londen en de eastkust giet.

Om jo kânsen op in sicht te fergrutsjen, hâld de waarsomstannichheden yn 'e gaten. Ynwenners yn it suden fan Brittanje kinne it bêste sicht hawwe tusken 6:24 en 6:34. D'r binne lykwols rapporten dy't suggerearje dat de optimale tiid om de arktas te observearjen op 24 novimber is, tusken 5 oere en 30 oere.

Astrofysikus Jonathan McDowell fan it Harvard Center for Astrophysics leit út dat de arktas net yn in stabile baan is en net foar ûnbepaalde tiid sichtber bliuwt. Ynstee dêrfan wurdt foarsei dat it de sfear fan 'e ierde wer yngean sil en binnen in pear moannen folslein útinoar falle sil.

Omearmje dizze seldsume kâns om tsjûge te wêzen fan 'e konverginsje fan minsklik makke objekten mei de grutte romte fan' e romte. Hâld jo blik fêst op 'e himel, en belibje de boeiende skientme fan ús kosmyske buert.

FAQ

F: Hoe kin ik de reflektearjende arktas yn in baan fine?

A: Om de arktas te spotten, sille jo in verrekijker of in teleskoop nedich wêze. Sjoch foar it yn spesifike regio's yn 'e oanwiisde tiidfinsters, lykas Súd-Wales, de Cotswolds, en Oxfordshire yn' e iere jûn. Letter wurdt ferwachte dat it oer Noard-Londen en de eastkust giet.

F: Wannear is de bêste tiid om de arktas te sjen?

A: De oanrikkemandearre tiid om de arktas te observearjen is op 24 novimber, tusken 5 oere en 30 oere. Ynwenners yn súdlik Brittanje, benammen yn regio's lykas Súd-Wales, de Cotswolds, en Oxfordshire, hawwe de grutste kâns op sichtberens tusken 5:41 en 6:24.

F: Sil de arktas foar ûnbepaalde tiid sichtber bliuwe?

A: Nee, de arktas is net yn in stabile baan en wurdt ferwachte dat se binnen in pear moannen de atmosfear fan 'e ierde wer yngeane. As it ienris dien is, sil it folslein ferbaarne.

F: Wa kontrolearret it trajekt fan 'e arktas?

A: De US Space Force is aktyf tafersjoch op it trajekt fan de ark tas draaide orbital foarwerp.