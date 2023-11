Nije ynsjoch yn stjerfoarming yn it Galactic Center

Nije bylden makke troch de James Webb Space Telescope hawwe ljocht smiten op it yngewikkelde proses fan stjerfoarming yn it sintrum fan 'e Melkweg. Útrist mei avansearre kamera's en gefoelige ynstruminten, brûkt de teleskoop ynfraread astronomy om himelske objekten te observearjen dy't earder net te detektearjen wiene troch âldere technology.

De teleskoop rjochte him koartlyn op in regio neamd Sagittarius C, leit 25,000 ljochtjierren fuort fan de ierde. De krêftige resolúsje liet astronomen elke stjer yndividueel studearje, en levere ungewoane details. Neffens Samuel Crowe, de haadûndersiker oan 'e Universiteit fan Virginia, "[De bylden] litte in ongelooflijke hoemannichte detail sjen, wêrtroch't wy stjerfoarming yn dit soarte fan omjouwing kinne studearje op in manier dy't earder net mooglik wie."

Ynteressant hawwe de beoardielingen ek unidentifisearre funksjes ûntbleate dy't ûndersikers no nau analysearje. It galaktysk sintrum, bekend om syn ekstreme omstannichheden, wurdt beskôge as in testgrûn foar teoryen oer stjerfoarming. Troch in better begryp fan dizze omjouwing te krijen, hoopje astronomen har hypotezen te falidearjen.

Boppedat ûntduts by de observaasje de tichtby-ynfraread-kamera fan 'e teleskoop substansjele útstjit fan ionisearre wetterstof om in tichte wolk hinne. Dit ferskynsel, typysk taskreaun oan jonge massive stjerren, ferrast wittenskippers yn termen fan syn grutte. Fierdere ûndersiken binne oan 'e gong om de ûnderlizzende oarsaken efter dizze útstjit te begripen.

Neist it ûntdekken fan de mystearjes fan stjerfoarming, hat de James Webb Space Telescope ek bydroegen oan ús kennis fan it sinnestelsel en syn planeten. Sûnt syn lansearring yn 2021 hat it weardefolle ynsjoch levere yn 'e oarsprong en evolúsje fan it universum.

FAQ

Wat is de James Webb Space Telescope?

De James Webb Space Telescope is in avansearre romteobservatoarium lansearre yn 2021. It is foarsjoen fan krêftige kamera's en heul gefoelige ynstruminten dy't it mooglik meitsje om himelske objekten yn grut detail te observearjen.

Wat is ynfraread astronomy?

Ynfraread astronomy is in tûke fan astronomy dy't him rjochtet op it bestudearjen fan himelske objekten mei ynfraread strieling. Dit soarte strieling is bûten it sichtbere spektrum en is benammen nuttich by it iepenbierjen fan objekten dy't lege nivo's sichtber ljocht útstjitte.

Wat fûn de teleskoop yn it sintrum fan 'e galaxy?

De teleskoop makke bylden fan in regio yn 'e galaxy neamd Sagittarius C, en ûntbleate sawat 500,000 stjerren en ûnbekende funksjes dy't ûndersikers no yn detail analysearje.

Wat fernuvere wittenskippers oer de waarnommen útstjit fan ionisearre wetterstof?

Hoewol't ionisearre wetterstofemissies gewoanwei ferbûn binne mei jonge massive stjerren, de skaal fan 'e útstjit ûntdutsen yn it galaktysk sintrum oertrof de ferwachtingen fan wittenskippers. Fierdere ûndersiken binne oan 'e gong om de meganismen efter dizze útstjit te begripen.

Hokker oare bydragen hat de James Webb Space Telescope makke?

Neist it bestudearjen fan stjerfoarming hat de teleskoop weardefolle ynsjoch levere yn it sinnestelsel en syn planeten sûnt syn lansearring yn 2021. It hat holpen om ús begryp fan 'e oarsprong en evolúsje fan it universum út te wreidzjen.