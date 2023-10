Wittenskippers ûntdekke beweging fan izeren atomen yn 'e fêste ynderlike kearn fan' e ierde

Wittenskippers hawwe koartlyn in baanbrekkende ûntdekking makke oangeande de beweging fan izeren atomen binnen de fêste ynderlike kearn fan 'e ierde. Dizze nije fynst smyt ljocht op 'e yngewikkelde dynamyk fan' e kearn fan ús planeet en jout ynsjoch yn it magnetyske fjild fan 'e ierde.

De kearn fan 'e ierde is ferdield yn twa dielen: de floeibere bûtenkearn en de fêste binnenkearn. De fêste ynderlike kearn, nettsjinsteande syn namme, is net folslein immobile. It is al in skoft bekend dat der seismyske aktiviteit binnen de ynderlike kearn is, mar no hawwe wittenskippers ûntdutsen dat yndividuele izeren atomen ek beweging ûnderfine.

Dizze beweging fan izeren atomen binnen de fêste ynderlike kearn hat wichtige gefolgen foar ús begryp fan it magnetysk fjild fan 'e ierde. It magnetyske fjild wurdt generearre troch de beweging fan smelte izer yn 'e bûtenkearn, en de beweging fan izeren atomen yn' e ynderlike kearn kin ynfloed op it algemiene magnetyske gedrach fan 'e planeet.

Troch it bestudearjen fan seismyske weagen dy't troch de ierde reizge, koene wittenskippers subtile feroaringen yn 'e eigenskippen fan' e ynderlike kearn observearje. Dizze wizigingen jouwe de beweging fan izeren atomen oan, en jouwe bewiis foar it bestean fan dit earder ûnbekende ferskynsel.

It begripen fan 'e beweging fan izeren atomen binnen de fêste ynderlike kearn is in wichtige stap nei it begripen fan' e komplekse dynamyk fan 'e kearn en magnetysk fjild fan' e ierde. Dizze stúdzje foeget ta oan ús kennis fan 'e ynderlike wurking fan ús planeet en hat it potinsjeel om by te dragen oan foarútgong op fjilden lykas geofysika en geomagnetisme.

boarnen:

