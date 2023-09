A New Maze Escaper: Soft Robots Navigearje yn komplekse romten mei fysike yntelliginsje

Sêfte robots makke fan floeiber kristal elastomeer kinne komplekse romten navigearje sûnder kompjûter of minsklike ynput. Untwikkele troch in team oan 'e North Carolina State University, fertrouwe dizze robots op it konsept fan fysike yntelliginsje, wat betsjuttet dat har gedrach wurdt diktearre troch de materialen wêrfan se binne makke en har struktureel ûntwerp. De robots, dy't lykje op stikken snaar, binne yn steat west om troch doolhoven te navigearjen en sels te ûnderhanneljen om bewegende obstakels.

It team hat koartlyn in ferbettere ferzje fan 'e robot ûntbleate dy't noch komplisearre senario's kin omgean. De robots wurde makke fan itselde floeibere kristal elastomeer as earder, mar it wichtichste ferskil is it asymmetryske ûntwerp. De iene helte fan 'e robot is in ferdraaid lint dat yn in rjochte line útsette kin, wylst de oare helte in strakkere draai is dy't ek om himsels draait. Dizze asymmetry soarget foar ferskate krêften op elk ein fan 'e robot, wêrtroch't it kin draaie sûnder yn kontakt te kommen mei in objekt.

De robot, neamd de "doolhof escaper" troch de auteurs, is by steat om te navigearjen doolhoven mei bewegende muorren en gatten lytser dan syn lichem grutte. De mooglikheid om te ferpleatsen yn bôgen makket it mooglik om syn wei frij te wikseljen fan strakke plakken. De ûndersikers leauwe dat dizze technology potinsjele tapassingen hat yn sêfte robotûntwerp, benammen foar tapassingen wêr't de robots waarmte-enerzjy út har omjouwing kinne rispje.

Dizze trochbraak yn sêfte robotika toant de krêft fan fysike yntelliginsje en iepenet mooglikheden foar ynnovative oanpak yn robotûntwerp. De stúdzje dy't dizze ûntwikkeling detaillearret is publisearre yn it tydskrift Science Advances.

boarnen:

- Journal: Science Advances

- Noard-Karolina State University