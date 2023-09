Soft Robot navigearret yn komplekse omjouwings mei help fan fysike yntelliginsje

Gearfetting: Undersikers hawwe in "breinless" sêfte robot ûntwikkele dy't autonoom kin navigearje troch komplekse omjouwings mei fysike yntelliginsje. Oars as eardere modellen, dy't allinich koenen draaie by tsjinkomst fan obstakels, kin dizze robot op himsels draaie fanwegen syn asymmetrysk ûntwerp. De robot is makke fan lintlike floeibere kristallelastomeren en wurdt yn beweging set as se pleatst op in oerflak waarmer as de omjouwingslucht. Hoe waarmer it oerflak, hoe flugger it rôlet. Dizze unike beweging lit de robot yn bôgen ferpleatse, dynamyske doalhôf trochrinne, en foarkomme dat se fêstsitte tusken parallelle objekten.

In team fan ûndersikers oan 'e North Carolina State University hat boud op har eardere wurk oer sêfte robotnavigaasje om in nije robot te meitsjen dy't noch mear komplekse en dynamyske omjouwings kin navigearje. De foarige sêfte robot koe troch ienfâldige doolhoven navigearje, mar koe allinich draaie as it in obstakel tsjinkaam, wat liedt ta de mooglikheid om fêst te sitten.

De nije "breinless" robot hat gjin kompjûter of minsklike begelieding nedich, om't it wurket troch fysike yntelliginsje. It is makke fan lintlike floeibere kristallelastomeren dy't yn beweging steld wurde as se pleatst op in oerflak waarmer as omjouwingslucht. It diel fan it lint dat it oerflak oanrekket, kontraktearret, wat in rôljende beweging feroarsaket. It asymmetryske ûntwerp fan 'e robot makket it mooglik om bochten te meitsjen sûnder yn kontakt te kommen mei in objekt. It beweecht yn bôgen, wat it mooglik makket om troch doolhoven te navigearjen sûnder fêst te sitten en syn wei út te wikseljen tusken parallelle obstakels.

De ûndersikers hawwe it fermogen fan 'e robot oantoand om yn komplekse doolhoven te navigearjen, ynklusyf dy mei bewegende muorren, en passe troch smelle romten. Se testen de robot op sawol in metalen oerflak as yn sân. De ûntwikkeling fan dizze robot is in stap foarút yn sêft robotûntwerp, benammen foar tapassingen wêr't se waarmte-enerzjy kinne rispje út har omjouwing.

De stúdzje, mei de titel "Physically Intelligent Autonomous Soft Robotic Maze Escaper," sil publisearre wurde yn it tydskrift Science Advances. It ûndersyk waard stipe troch subsydzjes fan 'e National Science Foundation.

