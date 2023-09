Brain Cell Components Traced Back to Ancient Seas

In resinte stúdzje útfierd troch saakkundigen by it Centre for Genomic Regulation hat ûntdutsen dat harsenselkomponinten sawat 800 miljoen jier lyn yn ûndjippe see oanwêzich wiene. Troch it ûndersyk fan placozoans, lytse seedieren, hawwe ûndersikers ynsjoch krigen yn 'e evolúsjonêre reis fan neuroanen.

Placozoans, dy't likernôch de grutte binne fan in grutte sânkorrel, wenje yn waarm, ûndjip wetter en oerlibje troch it fiedjen fan algen en mikroben. Nettsjinsteande it ûntbrekken fan organen of ûnderskate lichemsdielen, wurde placozoanen beskôge as ien fan 'e fiif primêre dierlike lineages, neist ctenophores, sponzen, cnidarians en bilaterians.

Sintraal yn it bestean fan placozoans binne peptidergyske sellen, dy't peptiden frijlitte dy't har fieding en bewegingen rjochtsje. De stúdzje brûkte molekulêre en komputative analyzes om "selatlassen" te meitsjen om de evolúsje en funksje fan dizze sellen te begripen. It waard fûn dat dizze peptidergyske sellen as foarrinners tsjinne foar moderne neuroanen.

De ûndersikers ûntdutsen in yngewikkeld netwurk fan "yn-tusken" seltypen dy't de wichtichste njoggen seltypen yn placozoanen ferbine. Boppedat lieten de peptidergyske sellen, oars as oare sellen, in ferrassende oerienkomst sjen mei neuroanen dy't miljoenen jierren letter yn mear avansearre organismen opkamen. Dizze unike oerienkomst mei neuroanen waard net waarnommen yn iere fertakkende soarten lykas sponzen of ctenophores.

De stúdzje iepenbiere trije opmerklike parallellen tusken peptidergyske sellen en neuroanen. As earste ûnderskiede placozoan-sellen op in manier dy't fergelykber is mei neurogenese waarnommen yn cnidarians en bilaterians. Twads hawwe dizze sellen in protte komponinten fan it messaging-ein fan in neuron, mar misse de attributen fan in wiere neuron, lykas it útfieren fan elektryske sinjalen. As lêste, djip learen die bliken dat dizze sellen kommunisearje fia GPCR's inisjearre troch neuropeptiden, spegeljende neuronale kommunikaasje.

Troch de evolúsjonêre tiidline te markearjen, jout it ûndersyk oan dat de fûnemintele komponinten fan neuroanen foarm krigen yn âlde seeën 800 miljoen jier lyn. Likernôch in ieu nei it ferskinen fan har foarâlden, hawwe de peptidergyske sellen fan placozoans wierskynlik evoluearre om krityske funksjes te hawwen dy't essensjeel binne foar neuroanen, lykas ionkanalen en post-synaptyske steigers.

Wylst it earste moderne neuron wurdt rûsd om sawat 650 miljoen jier lyn te ferskinen, binne d'r neuronale sellen yn ctenophores mei ûnderskate skaaimerken, wêrtroch fragen oer it evolúsjonêre trajekt fan neuroanen opwekke. De auteurs fan 'e stúdzje beklamje de needsaak foar fierder ûndersyk om dizze iepen fragen oan te pakken en in dúdliker begryp te krijen fan 'e evolúsjonêre paden fan neuroanen en oare seltypen.

As genomyske sequencing trochgiet foarút, wurdt ferwachte dat de geheimen bewarre troch net-tradisjonele modelbisten lykas placozoans, ctenophores, en sponzen stadichoan sille wurde ûntskoattele, wat mear ljocht smyt op it evolúsjonêre ferhaal fan it libben.

