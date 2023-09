DishBrain-stúdzje leveret sterk bewiis foar krityske harsenshypoteze

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers by Cortical Labs en de Universiteit fan Melbourne hat sterk bewiis levere foar stipe fan 'e krityske harsenshypoteze. Dizze hypoteze suggerearret dat komplekse gedrach yn 'e minsklike harsens allinich foarkomme kinne as neuroanen yn in fyn lykwichtige steat binne bekend as in "neurale krityske" steat. Yn dizze steat kinne lytse ynputs "lawines" fan harsensaktiviteit útlizze.

De ûndersikers brûkten in samling fan 800,000 minsklike neurale sellen, oantsjutten as DishBrain, om te ûndersykjen hoe't neuroanen ynformaasje ferwurkje. It neurale netwurk waard trainearre om it spultsje fan Pong te spyljen. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Communications, is it sterkste bewiis oant no ta yn stipe fan 'e krityske harsenshypoteze.

De befinings fan 'e stúdzje lieten sjen dat wannear't neuroanen taakrelatearre sintúchlike ynput wurde jûn, har gedrach feroaret, wêrtroch't se yn in ferhege steat sette wêr't lytse ynputen grutskalige harsensaktiviteit kinne triggerje. Dizze hast krityske steat waard ferbûn mei bettere taakprestaasjes.

De ûndersikers fûnen lykwols ek dat krityk allinich net genôch is om te learen yn in neural netwurk. Learje fereasket in feedback-loop wêrby't it netwurk ekstra ynformaasje wurdt jûn oer de gefolgen fan har aksjes.

De resultaten fan dizze stúdzje hawwe wichtige gefolgen foar it begripen fan hoe't it minsklik brein ynformaasje ferwurket en kin mooglik liede ta de ûntwikkeling fan nije behannelingen foar neurologyske sykten. It DishBrain-model biedt in unike kâns om it minsklik brein te studearjen sûnder de beheiningen fan diermodellen.

It ûndersyk hat ek potinsjele tapassingen op it mêd fan harsens-kompjûter-ynterfaces, dy't ferlerne funksjes kinne weromsette troch neurale skea. Begripe hoe't kontrôle- en stimulearringstrategyen ynteraksje mei neuronale circuits yn it harsens is krúsjaal foar de ûntwikkeling fan effektive neurale protheses en harsens-komputer-ynterfaces.

Ta beslút, de DishBrain-stúdzje foeget in wichtich stik ta oan 'e puzel fan' e krityske harsenshypoteze en iepenet nije mooglikheden foar it begripen fan harsensfunksje en it ûntwikkeljen fan behannelingen foar neurologyske steuringen.

boarnen:

- "Kritike dynamyk ûntstean by struktureare ynformaasjepresintaasje binnen belichaamde yn vitro neuronale netwurken" - Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt, en Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3