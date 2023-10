Chirurg ropt âlders op om gjin laserpennen te keapjen as boartersguod neidat jonge permanente eachskea hat

In konsultant berne-oogarts pleitet âlders om har bern net mei laserpennen as boartersguod boartsje te litten, nei in saak dêr't in 11-jierrige jonge permaninte eachskea oprûn. De jonge, bekend as Harry, ferlear earder dit jier syn sintrale fyzje en tests lieten wiidweidige skea oan syn retina sjen. Hy krijt no alle moannen ynjeksjes, mar syn fisy kin nea folslein weromkomme.

Aabgina Shafi, de sjirurch dy't Harry behannelet, die bliken dat fjouwer oare bern yn Yorkshire op it stuit behanneling ûndergeane foar ferlykbere skea feroarsake troch laserpennen. Miss Shafi beklamme dat de skea oanbrocht troch dizze apparaten kin resultearje yn blinens of oare ûnomkearbere ferwûnings, wêrtroch libbenslange tafersjoch nedich is. Hoewol't it is yllegaal te skine in laser op in beweecht auto, it is legaal te ferkeapjen en eigen laser pennen yn it Feriene Keninkryk.

Miss Shafi ferklearre dat in protte laser pennen beskikber op 'e merk net foldwaan oan EU feilichheid noarmen, mei guon mear as de bestimpele macht. Se warskôge dat hoewol bern genietsje kinne fan it brûken fan dizze pennen om ballonnen te popjen, it rjochtsjen op 'e eagen kin liede ta serieuze skea.

Harry syn âlden ûntdutsen de oarsaak fan 'e skea nei't se him nei in opticien brochten. Tests die bliken UV skea, en it wie doe dat syn mem herinnerde dat hy hie west yn it besit fan in laser pinne. Neist de blessuere oan syn rjochter each, tests die bliken skea oan syn linker each, hoewol't syn fisy is op it stuit net beynfloede.

Harry's mem, dy't de laserpen online hie kocht, spruts spyt út en drong oare âlden oan om deselde flater net te meitsjen. Se markearre de potensjele lange-termyn ynfloed op it libben fan har soan, ynklusyf syn karriêreperspektyf en fermogen om te riden.

De saak tsjinnet as herinnering oan âlders om wach te wêzen by it keapjen fan boartersguod foar har bern. Laserpennen kinne harmless lykje, mar se kinne slimme gefolgen hawwe as se misbrûkt wurde. It is krúsjaal foar sawol fabrikanten as konsuminten om feiligens te prioritearjen en te soargjen dat de produkten foldogge oan de nedige noarmen.

