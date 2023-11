De mystearjes fan ljocht ûntbleate: azimutale weromstream en superoscillaasjes

Ûndersikers oan de Universiteit fan Warsjau syn Fakulteit fan Natuerkunde hawwe berikt in baanbrekkende ûntdekking op it mêd fan optika. Troch twa ljochtbalken dy't yn 'e klok yn' e rjochting draaide te superposearjen, wiene se yn steat om draaiingen tsjin de klok yn te meitsjen yn 'e tsjustere gebieten fan 'e resultearjende superposysje. Dit ferskynsel, bekend as 'azimutale weromstream', daagt ús klassike begryp fan ljochtgedrach út en hat wichtige gefolgen foar de stúdzje fan ljocht-stof ynteraksjes.

Tradysjoneel ferwachtsje wy dat objekten op in foarsisbere manier bewege. As wy in tennisbal smite, ferwachtsje wy net dat it ynienen fan rjochting feroaret en nei ús weromkomt. Yn it ryk fan 'e kwantummeganika kinne dieltsjes lykwols eigenaardich gedrach fertoane. Kwantumdieltsjes kinne yn bepaalde perioaden efterút bewege of yn 'e tsjinoerstelde rjochting draaie, in fenomeen dat oantsjut wurdt as "backflow".

Wylst weromstream net eksperiminteel is waarnommen yn kwantumsystemen, is it mei súkses oantoand yn klassike optika mei ljochtbalken. Undersikers oan 'e Universiteit fan Warsjau bouden op eardere wurken en observearre it weromstreameffekt yn twa diminsjes. Troch twa ljochtbalken te superposearjen mei negatyf orbitaal hoekmomentum, observearren se lokaal positive orbitale hoekmomentum yn 'e tsjustere gebieten fan it ynterferinsjepatroan.

De gefolgen fan dizze ûntdekking binne wichtich. De ûndersikers brûkten in Shack-Hartman-wavefront-sensor om it ferskynsel te observearjen, in systeem dat hege gefoelichheid leveret foar romtlike mjittingen. Dit begryp fan azimutale weromstream en superoscillaasjes yn faze koe tapassingen revolúsjonearje lykas optyske fangen en it ûntwerp fan ultra-precise atoomklokken.

Fierder jouwe de ynsjoggen dy't út dit ûndersyk krigen binne ljocht op 'e fassinearjende wrâld fan 'e kwantummeganika en biede in frisse perspektyf op it gedrach fan ljocht. Wylst wy trochgean mei it ûntdekken fan 'e mystearjes fan ljocht, kinne wy ​​​​noch mear bûtengewoane ferskynsels ûntdekke dy't ús besteande wittenskiplike ramt útdaagje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is weromstream yn optyk?

Backflow ferwiist nei in ferskynsel wêrby't dieltsjes of weagen in kâns hawwe om yn bepaalde perioaden efterút te bewegen of yn 'e tsjinoerstelde rjochting te draaien. It is mei súkses waarnommen yn klassike optika mei ljochtbalken.

Wat is azimutale weromstream?

Azimutale weromstream ferwiist spesifyk nei it tsjin-yntuïtive effekt dat wurdt waarnommen by it superposearjen fan twa ljochtbalken mei ferskate amplituden en negative orbitale hoekmomentum. Dit resultearret yn it ûntstean fan lokaal positive orbitale hoekmomentum yn 'e tsjustere gebieten fan it resultearjende ynterferinsjepatroan.

Wat binne superoscillaasjes?

Superoscillaasjes komme foar as de lokale oscillaasje fan in superposysje flugger is as syn fluchste Fourier-komponint. It waard foar it earst beskreaun yn 1990 en hat wichtige gefolgen foar wellegedrach. Yn it ramt fan dit ûndersyk binne superoscillaasjes yn faze belutsen by de manifestaasje fan azimutale weromstream.

Wat binne de mooglike tapassingen fan dit ûndersyk?

It begryp fan azimutale weromstream en superoscillaasjes yn faze hat potinsjele tapassingen yn fjilden lykas optyske trapping en it ûntwerp fan ultra-precise atoomklokken. Dizze ynsjoggen iepenje nije mooglikheden foar it manipulearjen fan ljocht-materiële ynteraksjes en it fuortsterkjen fan technologyske mooglikheden.