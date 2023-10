Enorme ûntdekking: Wittenskippers detectearje de fierste en helderste rappe radio-burst oant no ta

In ynternasjonaal team fan wittenskippers hat in ferrassende ûntdekking makke yn 'e stúdzje fan snelle radio-bursts (FRB's). Se hawwe in FRB ûntdutsen, neamd FRB 20220610A, dat is net allinnich de fierste ôfstân ea opnommen, mar ek ien fan de helderste ea waarnommen. It duorre sawat acht miljard jier foar it FRB-sinjaal fan FRB 20220610A om yn juny fan ferline jier de ierde te berikken, wêrtroch it sawat 50 prosint âlder is as de foarige ôfstânrekordhâlder.

De enerzjy frijjûn troch FRB 20220610A yn mar in pear millisekonden wurdt rûsd lykweardich te wêzen mei wat ús sinne yn 30 jier produsearret. Dizze ongelooflijke helderheid ûnderskiedt FRB 20220610A fan 'e mearderheid fan earder fûn FRB's. Yn feite is it helderder dan allegear útsein ien fan 'e 55 FRB's earder ûntdutsen troch de Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Troch opfolgjende waarnimmings útfierd mei de Very Large Telescope fan it European Southern Observatory, konkludearre it troch Austraalje liede team dat FRB 20220610A wierskynlik ûntstien is út in fusearjend pear of trio fan stjerrestelsels. Dizze fynst komt oerien mei guon teoryen oer de oarsaak fan FRB's, hoewol't oare mooglike ferklearrings lykas supernovae en magnetêre neutronstjerren ek foarsteld binne.

Nettsjinsteande de ûnbekende oarsprong fan FRB's, jouwe dizze fassinearjende ferskynsels ûndersikers in kâns om de massa fan it universum te skatten. Professor Ryan Shannon, mei-lieder fan it projekt, ferklearret dat de ûntbrekkende matearje yn it universum mooglik kin wurde ûntdutsen mei snelle radio-bursts: "Snelle radio-bursts fiele dit ionisearre materiaal. Sels yn romte dy't hast folslein leech is, kinne se alle elektroanen 'sjen', en dat lit ús mjitte hoefolle guod der tusken de stjerrestelsels is.

De ûntdekking fan FRB 20220610A stipet ek de teory foarsteld troch de lette Australyske astronoom Jean-Pierre Macquart yn 2020. Macquart suggerearre dat de massa fan it hielal kin wurde rûsd troch it bestudearjen fan rappe radio-bursts. De befinings fan it team komme oerien mei wat bekend is as "Macquart's relaasje", dy't stelt dat hoe fierder fuort in rappe radio-burst is, hoe diffuser gas it ûntbleatet tusken stjerrestelsels. Net alle FRB's folgje lykwols dit patroan, wat de kompleksiteit fan dizze ferskynsels ûnderstreket.

Wylst dizze trochbraak yn it begripen fan FRB's de grinzen fan ús kennis ferleget, sil it opspoaren fan noch fierdere sinjalen ferbettere apparatuer fereaskje. Wittenskippers ferwachtsje gretig de foltôging fan it Square Kilometer Array Observatory, pland om operasjoneel te wêzen yn 2028, wat fierdere ferkenning en de ûntdekking fan nije FRB-records mooglik makket.

boarnen:

- BBC Nijs

- Science Daily