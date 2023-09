In OLED dy't blau ljocht útstjit op in rekord-leech spanning: potinsjele foarútgong yn smartphone- en displaytechnologyen

Ûndersikers fan Tokyo Tech hawwe makke in baanbrekkende ynnovaasje yn organyske ljocht-emittearjende diode (OLED) technology troch it ûntwikkeljen fan in OLED dy't emittearret blau ljocht op in rekord-leech spanning fan 1.47 V. Dizze trochbraak hat it potinsjeel om te revolutionize kommersjele smartphone en display technologyen.

Blau ljocht is essensjeel foar ljocht-emittearjende apparaten, smartphone-skermen en displays mei grut skerm. It ûntwikkeljen fan effisjinte blauwe OLED's hat lykwols útdaagjend west fanwegen de hege spanning dy't nedich is foar har operaasje. Tradysjonele blauwe OLED's hawwe typysk sawat 4 V nedich foar in luminânsje fan 100 cd / m2, wat heger is dan de spanning fan lithium-ion-batterijen dy't gewoanlik brûkt wurde yn smartphones. Dêrom is d'r in driuwende needsaak om blauwe OLED's te ûntwikkeljen dy't kinne operearje op legere spanningen.

De ûndersikers fan Tokyo Tech, yn gearwurking mei oare ynstellingen, hawwe ûntwikkele in upconversion OLED dy't berikt blauwe emisje by in ultraleech oansette spanning fan 1.47 V. It apparaat brûkt spesifike materialen, ynklusyf NDI-HF as de akseptor, 1,2- ADN as de donor, en TbPe as de fluorescent dopant. De OLED wurket mei in upconversion-meganisme, wêrby't gatten en elektroanen yn 'e donor- en akseptorlagen wurde ynjeksje, respektivelik, en rekombinearje by de donor / akseptor-ynterface om in ladingsferfierstatus te foarmjen. Dizze steat draacht selektyf enerzjy oer nei de emitter, wat resulteart yn útstjit fan blau ljocht.

De roman OLED demonstrearre in luminânsje fan 100 cd / m2, lykweardich oan dy fan in kommersjele werjefte, op just 1.97 V. Dizze prestaasje fermindert de spanningseasken foar blauwe OLED's signifikant, wêrtroch it mooglik is om te foldwaan oan 'e kommersjele easken foar dizze apparaten. De stúdzje markearret it belang fan it optimalisearjen fan it ûntwerp fan 'e donor / akseptor-ynterface foar it kontrolearjen fan eksitoanyske prosessen.

Ta beslút, de ûntwikkeling fan in OLED dy't blau ljocht útstjit op in rekord-leech spanning is in opmerklike stap foarút yn OLED technology. Dizze trochbraak hat it potensjeel om foarútgong yn smartphone- en displaytechnologyen te riden, wêrtroch se enerzjysuniger en tagonkliker wurde.

Referinsje:

"Blauwe organyske ljocht-emittearjende diode mei in oansetspanning fan 1.47 V." Natuerkommunikaasje.