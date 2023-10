In nij meganisme wêrby't bloedfetten fan harsens belûke, smyt ljocht op formaasje fan lange-termyn ûnthâld

Undersikers hawwe in earder ûnbekend meganisme ûntdutsen yn ferbân mei de bloedfetten fan 'e harsens dy't bydraacht oan it proses fan formaasje fan lange-termyn ûnthâld. Wylst de measte stúdzjes har rjochte hawwe op neuroanen by it begripen fan learen en ûnthâld, suggerearje resinte befiningen dat oare seltypen, lykas pericytes, ek in rol spylje.

Pericytes binne sellen dy't de muorren fan lytse bloedfetten yn 'e harsens lizze en binne ferantwurdlik foar it behâld fan' e sûnens fan 'e bloed-harsensbarriêre. Resint ûndersyk jout lykwols oan dat pericytes ek belutsen wurde kinne yn ferskate neurologyske omstannichheden, ynklusyf beroerte, epilepsy en multiple sklerose.

De senior auteur fan 'e stúdzje, Cristina Alberini, beklammet it belang fan dizze ûntdekking, en stelt dat harsenssykten ferbûn mei vaskulêre en metabolike problemen kinne komme út tekoarten yn' e gearwurking tusken ferskate seltypen. Dit nije ynsjoch iepenet nije mooglikheden foar it begripen fan 'e ûnderlizzende oarsaken fan betingsten lykas de sykte fan Alzheimer en demintens.

De ûndersikers ûndersochten ek de rol fan in proteïnehormoan neamd insulin-like groeifaktor 2 (IGF2) yn learen en ûnthâld. Se fûnen dat IGF2-nivo's tanommen yn pericytes nei learen yn ratten en mûzen. Dizze ûntdekking late ta de fraach oft IGF2 yn pericytes nedich is foar de foarming fan lange-termyn oantinkens.

Om fierder te ûndersykjen, diene de ûndersikers eksperiminten mei mûzen wêrby't IGF2-produksje yn pericytes waard elimineare. Se fûnen dat dizze mûzen net by steat wiene om lange-termyn oantinkens te foarmjen yn ferliking mei normale mûzen. Spesifyk lieten se tekoarten sjen yn sawol kontekstueel as romtlik ûnthâld, wat oanjout it belang fan IGF2 yn pericytes foar ûnthâldfoarming.

Fierder observearre de ûndersikers dat neuronale stimulearring late ta IGF2-produksje yn pericytes, dy't dêrnei neuronale aktivearringsmeganismen stimulearre ferbûn mei learen. Dizze fynst suggerearret dat der in koöperative relaasje is tusken neuroanen en pericytes yn 'e foarming fan lange termyn oantinkens.

Ta beslút, dizze stúdzje markearret de betsjutting fan pericytes en harren produksje fan IGF2 yn it yngewikkelde proses fan lange-termyn ûnthâld formaasje. It begripen fan dizze meganismen kin liede ta foarútgong yn it behanneljen fan ûnthâld-relatearre steuringen en neurologyske omstannichheden.

