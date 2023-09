Gewelddadige feeding: Hoe supermassive swarte gatten draaie en romte-tiid ripje

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers fan 'e Northwestern University hat it konvinsjonele begryp fan hoe't supermassive swarte gatten fiede. Earder waard leaud dat swarte gatten stadichoan matearje oer lange perioaden konsumearje. Mei help fan 3D-simulaasjes mei hege resolúsje ûntdutsen de ûndersikers lykwols dat dizze kosmyske reuzen romte-tiid mei geweld draaie en útinoar skuorre om materie te konsumearjen op ferrassend rappe tariven, en ien itensyklus yn mar in pear moannen foltôgje.

It team brûkte Summit, ien fan 'e grutste superkompjûters fan 'e wrâld, om in 3D-simulaasje út te fieren dy't gasdynamyk, magnetyske fjilden en algemiene relativiteit yntegreare. Dizze simulaasje joech in wiidweidich werjefte fan gedrach fan swarte gaten en die bliken dat swarte gatten de omlizzende romte-tiid ferdraaie, en de akkresjeskiif útinoar skuorre yn ynderlike en bûtenste subskiven. It swarte gat fersmet dan de ynderlike skiif, wêrtroch pún fan 'e bûtenste subskiif de leechte kin folje.

Dit proses, bekend as "eat-refill-eat", ferklearret potinsjeel it mysterieuze gedrach fan "feroarjende-look" quasars. Kwasars binne heul ljochte galaktyske kearnen oandreaun troch supermassive swarte gatten. Kwasars fan feroarjende look litte rappe en drastyske fariaasjes yn har helderheid sjen, en skeakelje faaks yn en út binnen in pear moannen oant in pear jier.

Foarige teoryen stride om te ferklearjen wêrom't de ynderlike regio fan in accretion-skiif ferdwûn en gau opnij folde. De simulaasjes lieten lykwols sjen dat as de ynderlike en bûtenste sub-skiven loskoppelen, de "feedfrenzy" fan it swarte gat begjint. De konkurrinsje tusken de rotaasje fan it swarte gat en de wriuwing en druk yn 'e skiif liedt ta it skuorjen fan 'e skiven en it nei binnen drukke fan 'e ynderlike skiif.

Yn tsjinstelling ta eardere oannames die bliken dat de simulaasjes ek dat accretion skiven binne net needsaaklikerwize ôfstimd mei de swarte gat syn rotaasje. Ynstee, de ynderlike en bûtenste sub-skiven ûnôfhinklik wobble op ferskillende snelheden en hoeken. Dizze ferfoarming fan 'e hiele oanlûkingsskiif soarget foar botsing fan gaspartikels, wat resulteart yn bursts fan ljocht en enerzjy.

It nije begryp fan hoe't supermassive swarte gatten fiede iepenet spannende wegen foar fierder ûndersyk nei dizze enigmatyske kosmyske entiteiten. It daagt langsteande teoryen út en jout in krekter ôfbylding fan har fiedingsgewoanten, en biedt in better begryp fan 'e meganismen dy't har gedrach driuwt.

Boarne: Northwestern University ûndersikers