In resinte stúdzje útfierd troch de Northwestern University hat nij ljocht smiten op 'e vraatzuchtige appetit fan swarte gatten. Hoewol it bekend is dat swarte gatten net ite as libbene organismen, kinne har gravitaasjekrêft har tichteby lizzende objekten lykas gas, stof en sels stjerren fersille. Dit proses wurdt faak oantsjutten as "iten".

Tradysjoneel waard leaud dat swarte gatten matearje út har omjouwing yn in stadich tempo konsumearren, nei oanlieding fan de foarsizzings fan 'e klassike akkresje-diskteory. It nije ûndersyk, dat avansearre 3D-simulaasjes brûkte, hat dizze oanname lykwols ferkeard bewiisd.

De stúdzje fûn dat swarte gatten troch har akkresjeskiif ripe mei ferrassend hege snelheden, en it yn essinsje fersoargje yn in wervelwyn. In accretion skiif is in swirling skiif fan matearje dy't spiraals yn in swart gat. Dizze skiif wurdt foarme as it swarte gat yn in binêre systeem is mei in begeliederstjer of as it wurdt omjûn troch in wolk fan gas en stof. De ûnbidige gravitaasjekrêft fan it swarte gat lûkt dizze eleminten oan, wêrtroch't se de djipten fan it swarte gat yn spiraalje.

De ûntdekking fan dit fersnelde konsumpsje jout weardefolle ynsjoch yn it gedrach fan swarte gatten en har ynfloed op har omjouwing. De ûndersikers fan 'e Northwestern University hoopje dat dit nijfûne begryp wittenskippers kin helpe de mystearjes om dizze enigmatyske kosmyske entiteiten te ûntdekken.

Ta beslút, de ûnfoldwaande honger fan swarte gatten liedt se har omlizzende omjouwing folle rapper te konsumearjen dan earder tocht. Troch har ûnbidige swiertekrêft ferbrûke se fluch gas, stof en sels stjerren. De resinte stúdzje útfierd troch Northwestern University en basearre op 3D-simulaasjes hat dizze fersnelde konsumpsje ûntdutsen, en biedt nije ynsjoch yn it gedrach fan swarte gatten.

boarnen:

- Northwestern University Study