De Elusive Spin fan M87's Supermassive Black Hole

Yn in baanbrekkende prestaasje hat in ynternasjonaal team fan astronomen ûnder lieding fan Yuzhu Cui definityf bewiis levere fan it draaiende supermassive swarte gat yn it sintrum fan 'e gigantyske elliptyske galaxy M87. Dizze ûntdekking foeget in oare mylpeal ta oan M87's neilittenskip, dy't begon yn 1918 doe't it de earste galaxy waard dy't syn ljochte jet iepenbiere. Fierder makke M87 histoarje yn 2019 doe't de Event Horizon Telescope de earste ôfbylding fan it skaad fan in swart gat makke.

It supermassive swarte gat yn M87 weaget sa'n 6.5 miljard sinnemassa's, wat it mear as tûzen kear massaal makket as it swarte gat yn it sintrum fan ús Melkwegstelsel. It opheljen fan gegevens fan dizze enigmatyske objekten is gjin maklike prestaasje, mar de ûndersikers brûkten foarôfgeande jets en accretion-skiven, tegearre mei Einstein's General Theory of Relativity, om te ferdjipjen yn 'e mystearjes fan M87.

It analysearjen fan 17 jier wearde oan gegevens fan in wrâldwide netwurk fan radioteleskopen, ûntduts Cui's team in opmerklike 11-jierige syklus fan presesjonele jets en die bliken dat de rotaasjeassen fan it swarte gat en syn accretion-skiif ferkeard útinoar wiene. Dit misalignment feroarsaket de jet te ferskowen of wobble, resultearret yn presesje. De modellen ûntwikkele troch it team align krekt mei de observation gegevens, befêstiget dat de supermassive swarte gat yn it hert fan M87 is yndie spin en spilet in krúsjale rol yn enerzjy oerdracht meganismen.

Dizze trochbraak markearret net allinich in wichtige stap foarút yn it begripen fan swarte gatten, mar stelt ek nije fragen en útdagings foar wittenskippers. Ûndersikers binne no entûsjast te ûndersykjen de struktuer fan de assosjearre accretion skiif en bepale de rotaasje snelheden fan sawol it swarte gat en de skiif. Troch dizze mystearjes te ûntdekken, hoopje astronomen djipper ynsjoch te krijen yn 'e opmerklike enerzjyprodusearjende meganismen fan aktive galaktyske kearnen lykas M87.

Faak stelde fragen (FAQ):

Q: Hoe fier fuort is M87?

A: M87 leit likernôch 55 miljoen ljochtjierren fuort fan de ierde.

F: Hoe massaal is it supermassive swarte gat yn M87 yn ferliking mei dy yn 'e Molkwei?

A: It swarte gat yn M87 is mear as tûzen kear massiver as dy yn 'e Molkwei.

F: Wat is presesje?

A: Presesje ferwiist nei de stadige feroaring yn 'e oriïntaasje fan' e rotaasjeas fan in objekt. Yn it gefal fan M87 syn swarte gat feroarsaket syn misaligned as de jet te ferskowen of wobble, resultearret yn presesje.

F: Wat binne accretion disks?

A: Accretion-skiven binne rotearjende skiven fan gas en stof dy't objekten omfetsje lykas swarte gatten. Se wurde foarme as gas út 'e omlizzende romte wurdt lutsen nei de swiertekrêft fan it swarte gat.

Q: Wat is de betsjutting fan it befêstigjen fan de spin fan M87 syn swarte gat?

A: Befêstigje de spin fan M87 syn swarte gat jout weardefolle ynsjoch yn de enerzjy oerdracht meganismen en prosessen plakfine binnen aktive galaktyske kearnen. Dizze ûntdekking helpt astronomen de formaasje en gedrach fan swarte gatten better te begripen.

