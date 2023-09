Nije stúdzje suggerearret dat it tichtste swarte gat nei de ierde 150 ljochtjierren fuort kin wêze

In resinte stúdzje hat ús begryp útdage fan it tichtste swarte gat oan 'e ierde. Earder ûndersyk hat oanjûn dat it tichtst bekende swarte gat 1,560 ljochtjier fuort siet. In nije stúdzje publisearre yn 'e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society suggerearret lykwols dat d'r in swart gat kin wêze sa ticht as 150 ljochtjierren fan 'e ierde.

De stúdzje rjochte him op it Hyades-kluster, dat it tichtste iepen kluster fan stjerren is by ús planeet. Mei help fan gegevens fan 'e Gaia-missy fan' e Jeropeeske romte-agintskip, analysearren wittenskippers fan 'e Universiteit fan Padua en de Universiteit fan Barcelona de beweging en evolúsje fan' e stjerren yn 'e Hyades-kluster. Troch simulaasjes fûnen se bewiis dat suggerearret de oanwêzigens fan swarte gatten yn of tichtby it kluster.

In iepen kluster is in samling stjerren dy't los byinoar hâlden wurde troch har gravitaasjekrêft en dielde skaaimerken hawwe, lykas leeftyd en gemyske gearstalling. De ûndersikers fergelike de simulaasjeresultaten mei de werklike posysjes en snelheden fan 'e stjerren yn 'e Hyades, dy't krekt waarden waarnommen troch Gaia-satellit. De simulaasjes jouwe oan dat d'r twa of trije swarte gatten binne yn it sintrum fan it kluster of tichtby.

As befêstige, soene dizze swarte gatten de tichtste kandidaten wêze foar ús sinnestelsel. Dizze ûntdekking smyt net allinich ljocht op de ferdieling fan swarte gatten yn 'e galaxy, mar jout ek ynsjoch yn hoe't se de evolúsje fan stjerklusters beynfloedzje en bydrage oan boarnen fan gravitaasjewellen.

Swarte gatten binne ekstreem dichte objekten dy't foarme binne troch it ynstoarten fan massive stjerren. Harren swiertekrêft is sa sterk dat sels ljocht it net ûntkomme kin. Wylst se net direkt kinne wurde waarnommen, wurdt har oanwêzigens typysk ôflaat troch it bestudearjen fan har ynfloed op omlizzende matearje. Bygelyks, de ferneatiging fan in foarbygeane stjer troch in swart gat resultearret yn detectable x-rays.

De detectie fan gravitaasjewellen yn 2015 hat ûndersiik oer swarte gatten signifikant avansearre. Gravitaasjewellen waarden foar it earst waarnommen fan 'e botsing fan twa swarte gatten dy't 1.3 miljard ljochtjierren fuort lizze, wat fierder ûndersyk nei dizze enigmatyske himellichems stimulearre.

