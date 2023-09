De ytgewoanten fan supermassive swarte gatten: Nije stúdzje ûntbleatet ferrassende fynsten

In nije stúdzje ûnder lieding fan Northwestern University daagt eardere oannames út oer it itengewoanten fan supermassive swarte gatten. Wylst it earder leaude dat swarte gatten har iten stadichoan konsumeare, litte nije simulaasjes sjen dat se it eins folle flugger fersoargje. De resultaten fan dizze baanbrekkende stúdzje wurde publisearre yn The Astrophysical Journal op septimber 20th.

Neffens hege-resolúsje 3D-simulaasjes, draaiende swarte gatten draaie de omlizzende romte-tiid, wêrtroch't de oanbou skiif fan gas te skuorre yn binnenste en bûtenste subskiven. De swarte gatten konsumearje earst de ynderlike ring en dan foltôgje pún fan 'e bûtenste subskiif it gat. Dit eat-refill-eat-proses fynt plak yn in kwestje fan moannen, folle flugger as earder tocht.

Dit nije begryp koe helpe te ferklearjen it gedrach fan quasars, dat binne guon fan de helderste objekten yn 'e nacht himel. Kwasars flakke faak op en ferdwine dan sûnder útlis. De rappe feroaringen waarnommen yn quasars binne yn oerienstimming mei de ferneatiging en oanfolling fan 'e binnenste regio's fan' e accretion skiif.

De foarige oanname dat accretion skiven waarden ôfstimd mei de swarte gat syn rotaasje is bewiisd falsk. De simulaasje útfierd troch de ûndersikers jout oan dat de regio's om de swarte gatten hinne mear turbulenter binne as earder tocht. Mei help fan ien fan 'e grutste superkompjûters fan' e wrâld makken ûndersikers in 3D-simulaasje fan in tinne, tilted accretion-skiif dy't rekken holden mei gasdynamyk, magnetyske fjilden en algemiene relativiteit.

De kromming feroarsake troch frame-slepen, in ferskynsel wêrby't it draaiende swarte gat romte-tiid der omhinne sleept, makket dat de hiele skiif wankelet. De binnenskiif slingert rapper as de bûtenste dielen, wat resulteart yn botsingen dy't materiaal tichter by it swarte gat driuwe. Uteinlik brekt de ynderlike skiif los fan 'e rest fan' e skiif en begjinne de subskiven selsstannich te ûntwikkeljen.

De tearregio, wêr't de ynderlike en bûtenste subskiven losmeitsje, is wêr't de fiedingsfrenzy begjint. De rotaasje fan it swarte gat konkurrearret mei de wriuwing en druk yn 'e skiif, wêrtroch't de binnen- en bûtenskiven botse en de ynderlike skiif nei it swarte gat drukke. Dit proses soarget foar in syklus fan iten-opfoljen-iten.

Dizze stúdzje kin it ferskynsel fan "feroarjende-look" quasars mooglik ferklearje, wêrby't quasars drastysk feroarje oer tiidskalen fan moannen oant jierren. De troch de ûndersikers útfierde simulaasjes jouwe in mooglike ferklearring foar it rappe opheldering en dimmen dat yn dizze objekten waarnommen is.

Oer it algemien smyt dizze stúdzje nij ljocht op 'e komplekse itengewoanten fan supermassive swarte gatten en makket it paad foar fierder ûndersyk yn it begripen fan har gedrach.

Definysjes:

- Accretion skiif: In skiif fan gas, stof, en oare saken dy't in baan om in himelsk foarwerp, lykas in swart gat of in jonge stjer, foardat se úteinlik falle op it foarwerp.

- Quasar: In ekstreem heldere en fiere aktive galaktyske kearn dy't enoarme hoemannichten enerzjy útstjit, benammen yn 'e foarm fan ljocht en radiogolven.

boarnen:

- It Astrophysical Journal (boarne fan stúdzje)

- Northwestern University (boarne fan ynformaasje oer de ûndersikers)