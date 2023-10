Swarte gatten kinne bestean yn perfekt balansearre pearen, Study Shows

Undersikers fan 'e Universiteit fan Southampton, tegearre mei kollega's fan' e universiteiten fan Cambridge en Barcelona, ​​hawwe ûntdutsen dat swarte gatten mooglik bestean kinne yn pearen dy't perfekt lykwichtich binne en yn lykwicht hâlden wurde troch in kosmologyske krêft, dy't in inkeld gigantysk swart gat imitearje. Dizze fynst daagt konvinsjonele teoryen oer swarte gatten út, dy't suggerearje dat se allinich kinne bestean as isolearre objekten yn 'e romte.

Swarte gatten binne astronomyske objekten mei in ûnbidich sterke gravitaasje-oantrekking, sa yntinsyf dat neat, sels net ljocht, der út kin ûntkomme. Se binne ekstreem ticht, mei in massa dy't de hiele ierde yn in lytse romte passe kin.

Neffens konvinsjonele teoryen basearre op Einstein syn teory fan Algemiene Relativity, swarte gatten kinne bestean as statyske of draaiende objekten op harsels. De gravitaasjekrêft lûkt se lykwols úteinlik oan en botst se tegearre. Dizze oanname jildt as jo in statysk universum beskôgje, mar wat as it universum konstant útwreidet?

De ûndersikers suggerearje dat yn in hieltyd útwreidzjend Universum pearen fan swarte gatten yn harmony kinne bestean, wêrtroch de yllúzje fan in inkeld swart gat ûntstiet. Dat is mooglik troch in kosmologyske konstante, ek wol donkere enerzjy neamd, dy't yn Einstein syn teory ynfierd waard. De kosmologyske konstante feroarsaket it universum te fersnellen op in konstante snelheid, beynfloedet de ynteraksje en bestean fan swarte gatten.

Troch komplekse numerike metoaden hat it team oantoand dat twa statyske swarte gatten kinne bestean yn lykwicht, harren gravitasjonele attraksje tsjinwurke troch de útwreiding ferbûn mei de kosmologyske konstante. Dat betsjut dat sels yn in útwreidzjen Universum de swarte gatten in fêste ôfstân fan inoar hâlde. De swiertekrêft kompensearret foar de útwreiding dy't besykje se útinoar te lûken.

Fan in ôfstân soe in pear swarte gatten yn lykwicht ferskine as ien swart gat, wat it útdaagjend makket om tusken de twa te ûnderskieden. Dizze fynst iepenet mooglikheden foar fierder ûndersyk, om't de teory ek jilde kin foar it spinnen fan swarte gatten en mooglik sels meardere swarte gatten.

De stúdzje waard útfierd troch ûndersikers fan 'e Universiteit fan Southampton, de Universiteit fan Cambridge, en de Universiteit fan Barcelona. Harren befinings waarden publisearre yn it tydskrift Physical Review Letters, en it papier waard besjoen as in Viewpoint-artikel.

boarnen:

- Professor Oscar Dias (Universiteit fan Southampton)

- Professor Gary Gibbons (Universiteit fan Cambridge)

- Professor Jorge Santos (Universiteit fan Cambridge)

- Dr Benson Way (Universiteit fan Barcelona)

– 'Static Black Binaries in de Sitter Space' – Physical Review Letters