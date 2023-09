Unferwachte radiogolven dy't let begjinne te ûntdekken fan supermassive swarte gatten

In team fan astrofysikers hat in yntrigearjende ûntdekking makke oangeande radioweagen útstjoerd troch supermassive swarte gatten. Yn tsjinstelling ta eardere oannames kinne dizze radiowellen hûnderten dagen oanhâlde nei't it swarte gat in stjer útinoar skuord hat, wat ús begryp fan dizze kosmyske ferskynsels útdaagje.

It team sammele gegevens fan 24 supermassive swarte gatten mei trije radioteleskopen: de Very Large Array, MeerKAT, en de Australian Telescope Compact Array. Ferrassend fûnen se dat tsien fan dizze swarte gatten radioweagen 500 oant 2,000 dagen nei it earste stjer-ripping-evenemint útstjitten.

Dizze fynst tsjinsprekt eardere oertsjûgingen dat radiowellen binnen wiken as moannen fan in swart gat botsing ferminderje. Neffens astrofysikus Yvette Cendes, de haadauteur fan 'e stúdzje, betsjut dit dat oant de helte fan alle swarte gatten dy't in stjer fersnipperje jierren letter materiaal útstjitte, in ferskynsel dat se ferwiist as "burping".

As in stjer te ticht by in swart gat komt, strekt syn ûnbidige swiertekrêft de stjer yn in spaghetti-achtige foarm. Dit tij-fersteuringsevenemint produseart ien fan 'e helderste optyske fakkels yn it universum. Ungefear 20 oant 30 prosint fan dizze eveneminten resultearje yn útstreamen fan radiowellen yn 'e iere stadia. Sûnt de jierren '100 binne lykwols mar sa'n 1990 sokke eveneminten waarnommen.

Typysk, as it earste felle ljocht fan in tij-fersteuringsevenemint is waarnommen, hawwe ûndersikers de neiging om har fokus earne oars te ferskowen. De eardere ûntdekking fan it team fan in swart gat dat radiogolven útstjit, jierren nei it fersoargjen fan in stjer, wekte nijsgjirrigens op oer it gedrach fan oare swarte gatten.

De ûndersikers stelle twa ferklearrings foar foar de let-ynset radiogolven. It is mooglik dat it tiid duorret foar it pún om it swarte gat om te setten yn in stabile baan. As alternatyf kin it pún swak wurde bûn oan it swarte gat en foarmje in sfearomhulsel, dy't stadichoan kontraktearret om in akkresjeskiif te foarmjen. Dizze fertrage skiifformaasje koe de langere útstjit fan radiogolven ferklearje.

Dizze stúdzje daagt ús begryp út hoe't supermassive swarte gatten ynteraksje mei har omjouwing. Fierder ûndersyk en observaasjes sille nedich wêze om it mystearje fan dizze radiogolven te ûntdekken.

