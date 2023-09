Wittenskippers produsearje spinsidefibers fan folsleine lingte mei genetysk modifisearre seidewormen

Wittenskippers hawwe in grutte trochbraak berikt troch mei súkses te produsearjen fan spinsidefezels fan folsleine lingte mei genetysk modifisearre seidewormen. Dizze seide hat enoarm potensjeel as in skalberber, duorsum en heechweardich alternatyf foar syntetyske fezels lykas nylon.

Silkworm seide is de ienige dier seide fiber dat wurdt kommersjeel produsearre op grutte skaal, tanksij goed fêstleine opfieding techniken. Konvinsjonele seidewormside hat lykwols in reputaasje om bros te wêzen. Oan 'e oare kant is spinside ongelooflijk sterk en taai. De útdaging wie in manier te finen om spinneside op grutte skaal te produsearjen fanwegen de kannibalistyske aard fan spinnen.

Yn dizze stúdzje brûkten ûndersikers genetyske modifikaasjetechniken om seidewormen te yngeniearjen mei de mooglikheid om spinnesidefezels te produsearjen. Se ynfoege in seide proteïne fan in orb-weavende spin yn 'e DNA fan' e sidenwjirm, ferfanging fan it gen dat ferantwurdlik is foar it primêre seideprotein fan 'e sideworm. Dizze oanpak, bekend as CRISPR-Cas9, makke de suksesfolle aktivearring fan it gen foar spinsiden mooglik sûnder te bemuoien mei de natuerlike seideproduksje fan 'e sidenwjirm.

De resultearjende fezels oertroffen ferwachtingen, en toant hege treksterkte en hurdens. Ferrassend wiene de fezels ek fleksibeler as ferwachte. Dizze trochbraak hat wichtige gefolgen foar ferskate yndustry, ynklusyf biomedyske technyk, loftfearttechnology, en tûke materialen foar it militêr. De produsearre spinneside is sels seis kear hurder dan Kevlar, in materiaal dat faaks brûkt wurdt yn kûgelfrije vesten.

De ûndersikers binne fan doel dit proses fierder te ferfine troch genetysk modifisearre sidenwjirms te ûntwikkeljen dy't spinsidefezels kinne produsearje mei natuerlike en manipulearre aminosoeren. Se leauwe dat dizze oanpak in grut potensjeel hat foar it meitsjen fan noch sterkere en mear alsidige seidefezels.

De mooglikheid om spinnefezels te produsearjen mei genetysk modifisearre seidewormen biedt net allinich in duorsum alternatyf foar synthetyske fezels, mar biedt ek kânsen foar it oanpakken fan wrâldwide easken. De fezels kinne brûkt wurde as sjirurgyske hechtingen, en bepale de needsaak foar mear dan 300 miljoen prosedueres jierliks.

boarnen:

- Donghua Universiteit

- EurekAlert