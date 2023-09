Webb-teleskoop ûntdekt metaan en koaldiokside yn 'e atmosfear fan eksoplaneet K2-18b

In nij ûndersyk útfierd troch NASA's James Webb Space Telescope hat de oanwêzigens iepenbiere fan koalstofdragende molekulen, ynklusyf metaan en koaldiokside, yn 'e sfear fan eksoplaneet K2-18 b. K2-18 b, dy't 8.6 kear sa massaal is as de Ierde, draait yn 'e bewenbere sône om in koele dwerchstjer en leit 120 ljochtjier fan 'e ierde ôf.

Dizze fynsten foegje ta oan resinte ûndersiken dy't suggerearje dat K2-18 b in Hycean eksoplaneet kin wêze, wat betsjuttet dat it it potinsjeel hat om in wetterstofrike sfear en in wetteroerflak bedekt te hawwen. Dizze ûntdekking jout in fassinearjende blik op in planeet oars as alles yn ús sinnestelsel en bringt nijsgjirrige perspektiven op oer mooglik bewenbere wrâlden op oare plakken yn it Universum.

De James Webb Space Telescope krige spektra fan K2-18 b, dy't in oerfloed fan metaan en koaldiokside yn 'e sfear fan 'e eksoplaneet toande. It tekoart oan ammoniak stipet fierders de hypoteze dat der in wetteroseaan ûnder in wetterstofrike sfear yn K2-18 b kin wêze. Dêrnjonken wie der in mooglike opspoaring fan in molekule neamd dimethylsulfide, dat op ierde allinich troch it libben produsearre wurdt. Fierdere falidaasje is lykwols nedich om syn oanwêzigens te befestigjen.

De suggestje dat K2-18 b in Hycean-eksoplaneet kin wêze is yntrigearjend, om't dizze wrâlden leaud wurde as kânsrike omjouwings om te sykjen nei bewiis fan libben op eksoplaneten. De gruttere Hycean-wrâlden binne signifikant mear befoarderlik foar atmosfearyske waarnimmings, yn ferliking mei lytsere rotsige planeten.

Wylst K2-18 b leit yn de bewenbere sône en befettet koalstof-bearing molekulen, it betsjut net needsaaklikerwize dat de planeet kin stypje it libben. Syn grutte grutte suggerearret de oanwêzigens fan in grutte mantel fan hege druk iis yn syn ynterieur, fergelykber mei Neptunus.

Dizze ûntdekkingen markearje it belang fan it beskôgjen fan ferskate bewenbere omjouwings yn it sykjen nei libben op oare plakken yn it universum. Takomstige waarnimmings mei de James Webb Space Telescope sille mear ynsjoch leverje yn 'e sfear fan K2-18 b en mooglik de oanwêzigens fan dimethylsulfide befêstigje.

boarnen:

– Eksoplaneet: In eksoplaneet (of ekstrasinneplaneet) is in planeet dy't bûten ús sinnestelsel leit, en om in oare stjer as de sinne hinne draait.

- NASA: Oprjochte yn 1958, de National Aeronautics and Space Administration (NASA) is in ûnôfhinklik buro fan 'e federale regearing fan' e Feriene Steaten dat him rjochtet op romteferkenning en wittenskiplik ûndersyk.

– James Webb Space Telescope: De James Webb Space Telescope (JWST of Webb) is in orbiting ynfraread observatoarium dat de ûntdekkingen fan de Hubble Space Telescope oanfolje.