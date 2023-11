De relaasje tusken aerosolhygroskopisiteit en klimaatferoaring

Aerosol-dieltsjes hawwe in wichtige ynfloed op it klimaat fan 'e ierde, en it begripen fan har eigenskippen is krúsjaal foar krekte klimaatmodellering. Ien wichtige eigenskip is hygroskopisiteit, wat ferwiist nei it fermogen fan aerosoldieltsjes om wetter yn 'e sfear te hâlden. It bepalen fan de hygroskopisiteit fan aerosoldieltsjes is útdaagjend fanwegen har fariabele en komplekse aard, ynklusyf faktoaren lykas grutte en gemyske gearstalling.

In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Communications hat lykwols wichtige foarútgong makke yn it begripen fan 'e relaasje tusken aerosol-komposysje en hygroskopisiteit. In ynternasjonaal ûndersyksteam, ûnder lieding fan it Max Planck Ynstitút foar Skiekunde en it Leibniz Ynstitút foar Tropospheric Research, ûntwikkele in ienfâldige lineêre formule om hygroskopisiteit te skatten basearre op de organyske en anorganyske materialen oanwêzich yn aerosoldieltsjes.

De stúdzje brûkte gegevens fan 16 mjittingskampanjes útfierd tusken 2004 en 2020, dy't in breed skala oan ierderegio's en klimaatsônes besloech. Dizze kampanjes befette mjittingen fan hygroskopisiteit mei mjittingen fan wolkkondensaasjekearnen en de gemyske gearstalling fan dieltsjes mei aerosolmassaspektrometry. Troch dizze wiidweidige dataset te analysearjen, hawwe de ûndersikers bepaald dat de effektive aerosolhygroskopisiteit (κ) kin wurde berekkene mei in ienfâldige lineêre formule: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

De resultaten litte sjen dat de hygroskopisiteit fan organyske dieltsjes (κorg) globaal op 0.12 ± 0.02 gemiddeld wie, wylst de hygroskopisiteit fan anorganyske ioanen (κinorg) gemiddeld op 0.63 ± 0.01 wie. Dizze wearden jouwe wichtige ynsjoch yn 'e rol fan aerosolpartikels yn klimaatferoaring en kinne brûkt wurde yn globale klimaatmodellen om klimaatfoarsizzingen te ferbetterjen.

Lead ûndersiker Mira Pöhlker, fan it Leibniz Institute for Tropospheric Research, beklammet de betsjutting fan dizze stúdzje. "Wy hawwe sjen litten dat ferienfâldige oannames kinne wurde makke foar it beskôgjen fan hygroscopicity yn klimaat modellen," se leit út. De befinings litte sjen dat in lineêre formule de aerosolhygroskopisiteit effektyf kin skatte, wat ûnwissichheid yn klimaatfoarsizzings ferminderje.

Dizze stúdzje draacht by oan ús begryp fan 'e rol fan aerosoldieltsjes yn klimaatferoaring en markeart it belang fan sekuer karakterisearjen fan har eigenskippen. De befinings hawwe it potinsjeel om klimaatmodellen te ferbetterjen en ús fermogen te ferbetterjen om takomstige klimaatsenario's te foarsizzen.

FAQ

Wat is hygroskopisiteit?

Hygroskopisiteit ferwiist nei it fermogen fan aerosoldieltsjes om wetter yn 'e sfear te hâlden. It is in wichtige faktor foar it begripen fan de ynfloed fan aerosolen op it klimaat fan 'e ierde.

Hoe waard de hygroskopisiteit fan aerosoldieltsjes bepaald yn 'e stúdzje?

De hygroskopisiteit fan aerosoldieltsjes waard mjitten mei mjittingen fan wolkkondensaasjekearnen. Dizze mjittingen waarden kombinearre mei de gemyske gearstalling fan 'e dieltsjes krigen troch aerosolmassaspektrometry.

Wat is de betsjutting fan de befinings fan 'e stúdzje?

De befinings fan 'e stúdzje litte in ienfâldige lineêre formule sjen dy't de aerosolhygroskopisiteit kin skatte op basis fan de organyske en anorganyske materialen oanwêzich yn' e dieltsjes. Dizze formule kin brûkt wurde yn klimaatmodellen om foarsizzingen fan klimaatferoaring te ferbetterjen.

Hoe kinne de resultaten fan 'e stúdzje tapast wurde?

De resultaten fan 'e stúdzje jouwe weardefolle ynsjoch yn' e relaasje tusken aerosol-komposysje en hygroskopisiteit. Dizze ynformaasje kin brûkt wurde yn globale klimaatmodellen om ús begryp te ferbetterjen fan 'e ynfloed fan aerosoldieltsjes op klimaatferoaring.