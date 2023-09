The Burst Test: Advances in Space Station Module Design

Sierra Space, in bedriuw basearre yn Kolorado, hat koartlyn in bursttest útfierd, mei opsetsin in nij ûntwerp eksplodearre foar in opblaasbare module dy't brûkt wurde sil foar in opfolger fan in International Space Station (ISS). De bursttest is krúsjaal om de grinzen fan it ûntwerp fan 'e module te testen foardat it yn' e romte wurdt flein. De module, makke yn gearwurking mei Delaware-basearre bedriuw ILC Dover, brûkt genaaide en weefde stoffen, benammen Vectran, dy't stiif wurde as se opblaasd wurde.

Sierra Space is fan doel om de module, neamd LIFE (Large Integrated Flexible Environment), klear te hawwen yn 2030 foar it Orbital Reef romtestasjon, in projekt ûnder lieding fan Jeff Bezos 'Blue Origin en finansierd troch NASA. Derneist is Sierra fan plan om in skip te leverjen mei de namme Dream Chaser, dy't sawol fracht as bemanning kin drage, om it romtestasjon te stypjen. De resinte resultaten fan bursttests lieten in marzje fan 33% sjen boppe de sertifisearringsstandert foar in folslein skaalmodule, wat in signifikante ferbettering markearde yn ferliking mei eardere ûntwerpen.

De bursttest is ien fan ferskate tests útfierd troch Sierra Space op har LIFE-prototypes. Neist de bursttests waarden krûptests útfierd, wêrby't de modules ûnderwurpen wurde oan langere perioaden fan hegere as gewoane druk. Al dizze tests fûnen plak yn NASA's Marshall Space Flight Center en hawwe essensjeel west yn it foarútgong fan it ûntwerp fan 'e module.

NASA, erkende de needsaak foar takomstige romtestasjons om it ISS te ferfangen, hat de ûntwikkeling fan kommersjele foarsjenningen finansierd. Axiom Space, in oar bedriuw basearre yn Houston, hat ek in oerienkomst befêstige om har eigen romtestasjonmodules te meitsjen, dy't fanôf 2026 oan it ISS wurde ferbûn.

Om elke gap yn 'e beskikberens fan ûndersyk tusken it ISS en de nije romtestasjons te minimalisearjen, wurket NASA aktyf oan in twajierrich oergongsplan. It Wite Hûs Office of Science and Technology Policy hat in strategy útjûn mei foarstelde stappen foar dizze oergong, mei as doel de fuortsetting fan krúsjaal wittenskiplik ûndersyk yn 'e romte te garandearjen.

De bursttest útfierd troch Sierra Space betsjuttet in wichtige foarútgong yn it ûntwerp fan romtestasjonmodule. Mei oanhâldende ynspanningen fan bedriuwen lykas Sierra Space en Axiom Space, sjocht de takomst fan romteferkenning en wittenskiplik ûndersyk yn 'e romte kânsryk.

