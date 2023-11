Opmerklike waarnimming fan poppen fan har lichems en omjouwing

In resinte stúdzje útfierd troch de Universiteit fan Birmingham hat ûntdutsen dat poppen sa jong as fjouwer moanne âld hawwe in opmerklik fermogen om te begripen hoe't har lichems ynteraksje mei de wrâld om har hinne. Dit baanbrekkende ûndersyk útfierd troch it Birmingham BabyLab smyt nij ljocht op 'e ûntwikkeling fan selsbewustwêzen by berntsjes en markeart har oanberne kognitive mooglikheden.

De stúdzje befette eksperiminten mei poppen fan fjouwer en acht moanne. De poppen waarden presintearre mei in bal op in skerm dat beweecht of tichterby of fierder fuort fan harren. Ferrassend, doe't de bal it tichtste punt op it skerm benadere, ûnderfûnen de poppen in lytse trilling op har hannen. Harsenaktiviteit waard nau kontrolearre tidens dizze eksperiminten, en de befinings wiene wirklik fassinearjend.

De resultaten lieten sjen dat sels op mar fjouwer moanne âld, poppen ferheegde somatosensory (tactile) harsensaktiviteit tentoansteld as in oanrekking waard foarôfgien troch in objekt dat nei har beweecht. Dit suggerearret dat berntsjes in natuerlik fermogen hawwe om har omjouwing te fielen en te begripen hoe't har lichems ynteraksje mei de romte om har hinne. Dit konsept is bekend as peripersonal romte, en it spilet in krúsjale rol yn har iere ûntwikkeling.

Dr Giulia Orioli, de haadûndersiker en in Research Fellow yn Psychology oan 'e Universiteit fan Birmingham, ferklearre dat de befinings oanjaan dat it fermogen fan poppen om ferbiningen te meitsjen tusken wat se sjogge en wat se fiele. Dit betsjut dat sels foardat poppen leard hawwe om objekten te berikken, har multisensory harsens is bedrade om de romte om har hinne te begripen en hoe't har lichems dêrmei ynteraksje.

De stúdzje hat ek sjoen nei hoe't âldere poppen, op 'e leeftyd fan acht moanne, reagearren op ûnferwachte touches. Ynteressant, doe't de oanrekking op har hannen de bal folge fan har fuort op it skerm, lieten har harsensaktiviteit tekens fan ferrassing sjen. Dit suggerearret dat as poppen troch har earste libbensjier foarútgeane, har harsens in mear ferfine bewustwêzen ûntwikkelje fan 'e posysje fan har lichem yn relaasje ta har omjouwing.

Dizze befinings, publisearre yn Scientific Reports yn novimber 2023, leverje weardefolle ynsjoch yn 'e iere ûntwikkeling fan selsbewustwêzen by berntsjes. As professor Andrew Bremner, in ûntwikkelingspsycholooch, opmurken, docht de stúdzje oan dat poppen in mear avansearre begryp bouwe fan hoe't har lichems bestean yn 'e romte om har hinne as se trochgean te groeien en de wrâld te ferkennen.

FAQs

1. Kin poppen sa jong as fjouwer moanne âld begripe hoe't harren lichems omgean mei harren omjouwing?

Ja, neffens in stúdzje útfierd troch it Birmingham BabyLab fan 'e Universiteit fan Birmingham, hawwe poppen sa jong as fjouwer moanne âld it opmerklike fermogen om te begripen hoe't har lichems ynteraksje mei de wrâld om har hinne. Dit suggerearret dat pjutten in natuerlike kapasiteit hawwe om har omjouwing te fielen en de relaasje fan har lichem mei de romte om har hinne te begripen.

2. Wat is perpersoanlike romte?

Peripersonale romte ferwiist nei it gebiet fan romte dy't direkt om it lichem fan in yndividu omgiet. It fertsjintwurdiget it gebiet wêryn se kinne ynteraksje mei objekten en is krúsjaal foar har waarnimming en bewustwêzen fan 'e eksterne wrâld.

3. Hoe feroaret it bewustwêzen fan poppen fan 'e posysje fan har lichem as se groeie?

De stúdzje die bliken dat as poppen troch har earste libbensjier foarútgeane, har harsens in mear ferfine bewustwêzen ûntwikkelje fan 'e posysje fan har lichem yn relaasje ta har omjouwing. Âldere poppen, op acht moanne âld, toande tekens fan ferrassing doe't oanrekke nei it belibjen fan it objekt fuort fan harren op in skerm. Dit suggerearret in djipper begryp fan 'e posysje en beweging fan har lichem binnen har omjouwing as se trochgean te ûntwikkeljen.