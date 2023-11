Nij ûndersyk ûntbleatet it iere gefoel fan lichem en romte fan poppen

In baanbrekkende stúdzje útfierd troch de Universiteit fan Birmingham hat fûn dat poppen sa jong as fjouwer moanne âld hawwe de mooglikheid om har lichems te waarnimmen yn relaasje ta de romte om har hinne. It ûndersyk, hjoed publisearre yn Scientific Reports, jout weardefolle ynsjoch yn 'e ûntwikkeling fan selsbewustwêzen by berntsjes.

Yn 'e stúdzje hawwe saakkundigen fan' e Birmingham BabyLab poppen bleatsteld oan in bewegende bal op in skerm dy't har benadere of fuortbeweech. Doe't de bal by de poppen op it skerm kaam, waarden se ûnderwurpen oan in sêfte trilling (oantsjutten as in 'touch') op har hannen, wylst har harsensaktiviteit waard kontrolearre. De gegevenssammeling fûn plak by Goldsmiths, Universiteit fan Londen.

De befinings jouwe oan dat bern fan al fjouwer moanne ôf ferhege harsensaktiviteit fertoane yn 'e somatosensory (taktile) regio as in oanrekking folget op in objekt dat nei har ta beweegt. Dit suggerearret dat sels foardat se leare om objekten te berikken, de harsens fan poppen al bedrade binne om ferbiningen te meitsjen tusken fisuele stimuli en tactile sensaasjes, wêrtroch se har ynteraksje mei de omlizzende romte kinne begripe. Dit ferskynsel wurdt faak bekend as peripersonal space.

Dr Giulia Orioli, de haadûndersiker fan 'e Universiteit fan Birmingham, ferklearret: "Us stúdzje lit sjen dat poppen betiid yn' e bernetiid it ynherinte fermogen hawwe om har lichaamlike oanwêzigens yn 'e romte om har hinne te waarnimmen en te begripen. As folwoeksenen brûke wy meardere sinnen om ús lokaasje yn 'e romte te ûnderskieden en ús ynteraksjes mei objekten te foarsizzen. De ûntdekking dat poppen dizze kapasiteiten yn sa'n ier stadium sjen litte, ropt yntrigearjende fragen op oer de mjitte wêryn't dizze feardichheden oanleard of oanberne wurde."

De stúdzje ûndersocht ek hoe't âldere poppen, sawat acht moanne âld, reagearje op ûnferwachte touches. Doe't de oanrekking waard foarôfgien troch de bal dy't fan har ôf op it skerm beweecht, lieten de harsensaktiviteit fan 'e poppen tekens fan ferrassing sjen. Professor Andrew Bremner, in spesjalist yn ûntwikkelingspsychology, merkt op: "Dizze observaasje fan ferrassingsreaksjes by âldere pjutten suggerearret dat de touch ûnferwachts wie fanwegen de fisuele rjochting fan 'e beweging fan it objekt. It jout oan dat as poppen har earste jier foarútgeane, har harsens ûntwikkeljen in mear ferfine bewustwêzen krije fan har lichaamlik bestean yn har omjouwing.

Yn fierdere ûndersiken binne de ûndersikers fan plan om dielnimmers fan ferskate leeftiden te belûken, ynklusyf sawol jongere as âldere persoanen. Troch harsenaktiviteit by folwoeksenen te ûndersiikjen, hoopje se ljocht te smiten op it trajekt fan 'e ûntwikkeljen fan multisensory kapasiteiten fan berntsjes. Boppedat binne se fan doel om te bepalen oft pasgeborenen al iere tekens fan dizze kapasiteiten fertoane.

Dr Orioli konkludearret mei it markearjen fan de útdagings fan it studearjen fan pasgeborenen, mar sprekt optimisme út oer de mooglike ûntdekkingen: "It wurkjen mei pasgeborenen stelt unike útdagings, om't se it measte fan har tiid besteegje oan sliep en iten. Dochs meitsje wy foarútgong yn it ûndersykjen fan dizze leeftydsgroep, en it sil wirklik fassinearjend wêze om te bepalen oft poppen mar in pear dagen âld rudimentêr bewustwêzen hawwe fan har lichems yn 'e romte. As dat sa is, sjogge wy miskien nei de oarsprong fan it minsklik bewustwêzen. ”

FAQs

F: Wat is peripersonal romte?

Peripersonal romte ferwiist nei it gebiet direkt om it lichem fan in yndividu, wêryn se waarnimme en ynteraksje mei objekten.

F: Binne poppen berne mei in gefoel fan selsbewustwêzen?

Wylst selsbewustwêzen troch de berntsjes en iere bernetiid trochgiet te ûntwikkeljen, suggerearret ûndersyk dat poppen iere tekens fan selsbewustwêzen sjen litte, lykas it herkennen fan har eigen refleksje, fan sawat 18 moannen ôf.

F: Hoe mjitte ûndersikers harsensaktiviteit by pjutten?

Undersikers brûke typysk net-invasive techniken lykas elektroencefalografy (EEG) om harsensaktiviteit by berntsjes te mjitten. EEG brûkt elektroden pleatst op 'e hoofdhuid om de elektryske sinjalen te detektearjen dy't troch it harsens generearre wurde.