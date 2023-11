Nij ûndersyk ûntbleatet iere ûntwikkeling fan romtlik bewustwêzen by poppen

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Birmingham hat ûntbleate dat poppen sa jong as fjouwer moanne âld hawwe in unyk gefoel fan hoe't har lichems ynteraksje mei de omlizzende romte. Dizze baanbrekkende fynst smyt ljocht op 'e iere ûntwikkeling fan selsbewustwêzen by berntsjes.

De stúdzje, publisearre yn Scientific Reports, befette it sjen litte fan poppen in bewegende bal op in skerm dat har benadere of fuortgie. Tagelyk krigen de poppen in sêfte touch op har hannen, wylst har harsensaktiviteit waard kontrolearre mei in EEG-pet. De gegevenssammeling foar de stúdzje fûn plak by Goldsmiths, Universiteit fan Londen.

Troch it analysearjen fan 'e harsensaktiviteit fan' e poppen ûntdutsen de ûndersikers dat sels op mar fjouwer moanne âld poppen ferhege somatosensory (tactile) harsensaktiviteit sjen litte as in oanrekking foarôfgeand wurdt troch in objekt dat nei har ta beweecht. Dit suggerearret dat bern fan iere leeftyd by steat binne om de romtlike relaasje tusken harsels en objekten yn har omjouwing te fielen en te begripen. Dit ferskynsel wurdt faak oantsjutten as peripersonal space.

Lead ûndersiker Dr Giulia Orioli, in Research Fellow yn Psychology oan 'e Universiteit fan Birmingham, spruts út dat dizze befiningen it idee útdaagje dat dizze kapasiteiten allinich leard wurde en markearje de mooglikheid dat se yn' e minsken oanberne kinne. Se kommentearre fierder, "Dizze iere ûntwikkeling fan romtlik bewustwêzen by berntsjes ropt yntrigearjende fragen op oer de oarsprong en natuer fan it minsklik bewustwêzen."

Fierder ûndersocht de stúdzje hoe't ûnferwachte oanrekkingen âldere poppen beynfloede, spesifyk dy fan acht moanne. De ûndersikers ûntdutsen dat doe't de oanrekking op har hân waard foarôfgien troch de bal op it skerm dy't fan har fuortbewege, de poppen tekens fan ferrassing yn har harsensaktiviteit eksposearje. Dit jout oan dat as pjutten troch har earste libbensjier foarútgeane, har begryp fan 'e posysje fan har lichem yn' e romte mear ferfine wurdt.

De folgjende faze fan it ûndersyk hat as doel dielnimmers sawol jonger as âlder op te nimmen dan dy yn 'e hjoeddeistige stúdzje. De ynsjoggen krigen út it studearjen fan folwoeksen harsensaktiviteit kinne weardefolle ynformaasje leverje oer it ûntwikkelingstrajekt fan pjutten. Derneist binne de ûndersikers entûsjast om te ûndersykjen oft d'r iere oanwizings binne fan dizze "multisensory" kapasiteiten by pasgeborene poppen.

Dr Orioli konkludearre mei it erkennen fan de útdagings fan it wurkjen mei pasgeborenen, mar spruts opwining út oer it potensjeel om noch jongere berntsjes te studearjen en te ûndersykjen as de fûneminten fan romtlik bewustwêzen bestean yn neonaten. It ûntdekken fan dizze iere ûntjouwings by poppen koe wichtige ynsjoch leverje yn ús begryp fan minsklik bewustwêzen.

FAQ:

F: Wat iepenbiere de stúdzje fan 'e Universiteit fan Birmingham?

A: De stúdzje die bliken dat poppen sa jong as fjouwer moanne âld hawwe in gefoel fan hoe't har lichems ynteraksje mei de romte om har hinne.

F: Hoe waard de stúdzje útfierd?

A: De stúdzje befette it sjen litte fan poppen in bewegende bal op in skerm, wylst se tagelyk in sêfte touch oan har hannen leverje. Brainaktiviteit waard kontrolearre mei in EEG-kap.

F: Wat is peripersonal romte?

A: Peripersonale romte ferwiist nei de belibbing fan in yndividu fan 'e romte dy't har lichem direkt omhinne.

F: Wat fûn de stúdzje oer âldere poppen?

A: De stúdzje fûn dat âldere poppen, op acht moanne âld, tekens fan ferrassing eksposearre doe't in touch op har hân waard foarôfgien troch de bal dy't fan har ôf op it skerm beweecht.

F: Wat binne de folgjende stappen foar de ûndersikers?

A: De ûndersikers binne fan plan om jongere en âldere dielnimmers yn takomstige stúdzjes op te nimmen en te ûndersiikjen as nijberne poppen iere tekens fan dizze "multisensory" kapasiteiten sjen litte.